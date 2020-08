Coronavirus.- La UE desvincula la reapertura de los colegios con un hipotético repunte de contagios

ROMA, 29 (DPA/EP)



La comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, ha declarado este sábado que la reapertura de las escuelas no debería provocar un repunte de casos de coronavirus.



"Los estudios en varios países de la UE han demostrado que la transmisión de niño a niño en las escuelas es rara y que la reapertura de escuelas no se ha asociado con un aumento significativo de infecciones", ha declarado en una entrevista concedida al diario italiano 'La Stampa'.



"Las pruebas actuales sugieren que si se implementan las medidas de higiene adecuadas, con los estudiantes alejados o divididos en grupos, es poco probable que las escuelas puedan ser una fuente más grande de infecciones que otros lugares. Y eso es lo que esperamos", ha agregado.



Kyriakides también ha declarado que la primera vacuna contra el virus podría estar disponible a fines de 2020 o principios de 2021. Sin embargo, se ha abstenido de hacer una predicción más exacta, al entender que es una hipótesis "arriesgada".



La semana pasada, el instituto de Salud Pública de Reino Unido publicó un estudio que indica que de más de 1 millón de niños que asistieron a la escuela preescolar y primaria en Inglaterra en junio, solo 70 se vieron afectados por brotes de virus.



"Cuando los niños contrajeron la infección, tenían más probabilidades de contraer Covid-19 en casa, generalmente de un padre. La mitad de los brotes no involucraron a ningún estudiante y la transmisión entre estudiantes fue muy rara", según el documento.