Casa Real.- VÍDEO: Ciudadanos apoya investigar a Podemos en el Congreso y considera "indignante" su 'victimismo' ante la Justicia

Ciudadanos apoyará investigar la creación de una comisión de investigación sobre Unidas Podemos, ya que considera que la imputación penal del partido morado es "muy grave", y critica que los de Pablo Iglesias hayan iniciado una campaña contra Juan Carlos I y contra la Monarquía para "quitar el foco mediático" de sus "propios problemas" ante la justicia.



En una entrevista con Europa Press, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha tachado de "indignante la actitud de Unidas Podemos en relación con el funcionamiento de la justicia: "Sólo alaban la justicia cuando ganan las sentencias, pero cuando pierden, dicen que los jueces son muy malos y que hay un aparato mediático en su contra, y se hacen las víctimas de una manera inadmisible".



A su juicio, a Podemos "le está cayendo encima un conglomerado de asuntos judiciales donde parece que ya no es el partido de la regeneración y de la transparencia", hasta llegar a esta imputación penal.



EL PP NO LLEGÓ A ESTAR IMPUTADO



Como abogado del Estado, Bal estuvo personado 10 años en el caso Gürtel y llevó el el juicio, y en aquella ocasión el PP no estuvo imputado penalmente, sino por lo civil como partícipe a título lucrativo, porque el artículo del Código Penal que permite imputa a una persona jurídica no entró en vigor hasta 2010.



"Si hubiera estado en vigor, probablemente el PP podría haber estado imputado, pero no lo estuvo. Pero Unidas Podemos sí está imputada penalmente y esto es muy grave", recuerda.



En su opinión, el propio Pablo Iglesias debería acurir 'motu proprio' al Congreso para dar explicaciones sobre estos "episodios gravísimos", y en todo caso ya avisa de que Ciudadanos no dejará de pedirlo. "¿Por qué no sale Iglesias? ¿Qué tiene que ocultar? Cuando alguien se calla ante estos indicios, es porque tiene algo que ocultar", apostilla.



EL PSOE DEBERÍA SUMARSE



De entrada, Bal confirma que Ciudadanos apoyará en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre Podemos, y pedirá al PSOE que se sume porque "en un estado democrático la transparencia es una regla de oro".



Para el dirigente de Cs, el caso de la financiación del partido morado también está detrás de las iniciativas de Unidas Podemos para tratar de retirar honores al Rey Juan Carlos tras su decisión de abandonar España.



Esa campaña, en su opinión, tiene "un doble objetivo: quitar el foco mediático de los propios problemas de Unidas Podemos, tratando de confundir a la opinión pública, y erosionar a las instituciones del Estado previstas en la Constitución". "Es una vergüenza --opina--. No está el país para ese tipo de actuaciones que tratan de debilitar las instituciones democráticas".



Según Bal, mientras que la conducta de Felipe VI está siendo ejemplar y la actuación del Rey Juan Carlos ya está siendo investigada por la Fiscalía del Supremo, una serie de partidos, "de manera oportunista", tratan de confundir la conducta de una persona concreta y determinada, con la legitimidad de una institución que es la Jefatura del Estado y que está en la Constitución.



"¿Quitar unos cuadros o los nombres de unas calles salva vidas y empleos? ¿De verdad alguien puede pensar que esto es lo importante?", se pregunta Edmundo Bal, lamentando que Unidas Podemos se olvide de que formas parte de un Gobierno que debe afrontar un otoño duro por la crisis del coronavirus.



