Brad Pitt encuentra de nuevo el amor

MADRID, 29 (CHANCE)



Si Angelina Jolie y Brad Pitt era una pareja de lo más demandada en el cine internacional porque ambos formaban el tándem perfecto, ya nos podemos ir olvidando de que los dos vuelvan a posar juntos y a hacer gala de su amor. Y es que cuando una pareja se rompe, no hay nada que pueda volver a unir los caminos. Precisamente esto fue lo que les pasó, todos querían que arreglaran sus diferencias, pero las raíces de ese amor ya estaban huérfanas.



Ahora, Daily Mail publica que Brad Pitt es otro completamente distinto al que conocíamos. Y es que el actor ha encontrado el amor de nuevo con una joven modelo que tiene 27 años, Nicole Poturalski, y que parece que le ha hecho olvidar todas las diferencias que éste tenía con la madre de sus hijos.



Los dos se conocieron en agosto del 2019 en un restaurante de Berlín en el que Brad se quedó completamente colgado de ella. Ya saben lo que dicen, que cuando una persona se queda prendida de otra, no hay nada que se le resista en el camino. Ya no esconden su amor y es que, la pareja se ha dejado ver juntos en un concierto de Kanye West donde complicidad entre ellos era máxima.