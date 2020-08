Bolsonaro inaugura un parque solar y garantiza cero impuestos al sector

En la imagen un registro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien inauguró este sábado un parque de energía solar en el estado brasileño de Goiás. EFE/Joédson Alves/Archivo

Sao Paulo, 29 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inauguró este sábado un parque de energía solar en el estado brasileño de Goiás, en el centro del país, y afirmó que no permitirá la imposición de impuestos a ese sector.

"El sol, sé que el termino no es ese, pero así lo usé, el sol no tendrá impuestos", indicó el mandatario en el acto en el que participaron diversas autoridades, entre ellos el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque.

El llamado impuesto al sol ha sido motivo de debate en los últimos años en Brasil, aunque la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel, regulador) siempre ha negado que vaya a crear un tributo por el uso del sol en la generación de energía a través de paneles fotovoltaicos.

Lo que Aneel pretendía hacer era eliminar de forma gradual los subsidios e incentivos que promovió años atrás para impulsar el crecimiento del sector en el país, pues el coste de producción ha caído drásticamente.

Sin embargo, a principios de este año, los productores de energía solar interpretaron ese movimiento como un intento de gravar la actividad.

Bolsonaro fue en la época sensible a las demandas de estos y obtuvo el apoyo de los líderes del Congreso, que le prometieron actuar en caso de que se concretara alguna medida en el sentido de tributar el sol.

Este sábado, el líder ultraderechista lamentó que aún "es difícil emprender" en Brasil y aseguró que trabaja para un país "más leve, con menos burocracia y menos reglas".

El parque solar inaugurado este sábado se sitúa en el municipio de Caldas Novas, un tradicional destino turístico entre las familias brasileñas debido a la presencia de aguas termales, y es uno de los mayores instalados en el país dentro de un perímetro urbano.

Pertenece al grupo hotelero diRoma y está formado por 26 proyectos de generación distribuida que suman "una potencia instalada de 5,6 megavatios pico (MWp), capaz de atender al equivalente de 4.265 familias", según una nota del Ministerio de Minas y Energía.

El ministro Albuquerque destacó el crecimiento "considerable" del sector de energía solar y espera que el país cierre 2020 con una capacidad instalada de generación distribuida superior a los "4 gigavatios (GW) de potencia en todo Brasil".

BOLSONARO PROVOCA NUEVA AGLOMERACIÓN

El líder ultraderechista provocó una nueva aglomeración de personas a su llegada a Caldas Novas, en momentos en el que el país aún lucha contra la pandemia del coronavirus seis meses después de registrar su primer caso positivo, el pasado 26 de febrero.

En un vídeo publicado en su perfil de Facebook, el jefe de Estado apareció sin mascarilla y no dudó en acercarse hasta sus seguidores, darles la mano y tirarse fotografías con ellos.

El mandatario, que el mes pasado padeció la enfermedad, a la que llegó a tildar de "gripecita", censura el uso de mascarillas y ha contrariado en multitud de ocasiones las recomendaciones sanitarias, además de criticar las medidas de distanciamiento social.

Brasil es el segundo país más castigado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, ya suma cerca de 120.000 muertes y más de 3,8 millones de infectados por el coronavirus.