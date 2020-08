Berlín fracasa en su último intento de prohibir la marcha negacionista de la COVID

La policía de Berlín fracasó en su intento de lograr la prohibición "in extremis" de la manifestación contra las restricciones por la pandemia convocada para este sábado por grupos negacionistas de la COVID-19, incluida la ultraderecha. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 28 ago (EFE).- La policía de Berlín fracasó en su intento de lograr la prohibición "in extremis" de la manifestación contra las restricciones por la pandemia convocada para este sábado por grupos negacionistas de la COVID-19, incluida la ultraderecha.

La Audiencia Territorial de Berlín-Brandeburgo rechazó de madrugada el recurso presentado por la vía de urgencia por el estamento policial contra la convocatoria de esa marcha, que ha movilizado a miles de seguidores de todo el país hacia la capital.

Unos 1.500 manifestantes se concentraron ya el viernes ante la emblemática Puerta de Brandeburgo, a modo de acción previa a la marcha de este sábado.

La mayoría de los asistentes acudieron sin mascarilla, dispuestos a celebrar que una instancia judicial inferior hubiera derogado un primer veto de las autoridades de la capital y ciudad-estado.

La policía ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad para evitar situaciones como las registradas el primero de agosto, en que unas 30.000 personas desfilaron por el centro berlinés ignorando la orden de llevar mascarilla y guardar la distancia social.

La marcha se disolvió antes de llegar a su fin, en medio de altercados y tumultos, al considerar la policía que no podía seguir adelante por ignorar esas normas básicas.

La intención de prohibirla generó una fuerte controversia en torno al derecho fundamental a la manifestación y el respeto a las medidas impuestas frente a la pandemia.

El responsable del Interior del gobierno regional de Berlín, el socialdemócrata Andreas Geisel, justificó su veto en la experiencia de la manifestación del 1 de agosto. El derecho a la manifestación no significa el derecho a infringir la legalidad", afirmó.

Las manifestaciones contra las restricciones han venido sucediéndose en Alemania desde julio, en ocasiones con decenas de miles de participantes.

Están convocadas por colectivos que van de defensores de teorías de la conspiración, a movimientos antivacunas, ultraderechistas y descontentos con las restricciones a la libertad de movimientos.

La marcha de esta sábado, jornada para el que hay convocadas decenas de otras manifestaciones de distinto signo, se produce en medio de la alarma por el aumento de los nuevos contagios registrados en estas semanas pasadas.

El cómputo de nuevas infecciones se sitúa desde hace días en los 1.500, según las cifras del Robert Koch Institut (RKI), competente en la material. Una semana atrás se superó la marca de los 2.000 contagios diarios, el máximo desde finales de abril.

Entre marzo y abril, momento álgido de la pandemia en Alemania, las cifras de contagios se habían situado en los 6.000 diarios.

El cómputo de infecciones desde que se registró la primera, en enero, es de 239.507, de las cuales 213.200 son pacientes recuperados; la cifra de muertos está en 9.288. EFE

gc/jac

(foto)