Uber recibe apoyo de regulador sobre su licencia en Londres

(Bloomberg) -- Los reguladores señalaron que tomarían una postura neutral sobre una nueva licencia para operar en Londres de Uber Technologies Inc., ofreciéndole una salida a la empresa de transporte para que continúe operando en su mayor mercado europeo.

La autoridad de transporte de Londres, o Transport for London, planea dejar la decisión final a un juez, dijo el viernes un abogado de Uber en una presentación para una audiencia judicial. La decisión básicamente emula el proceso mediante el cual Uber recibió una licencia de 15 meses hace dos años.

“La cuestión de si, a la luz de los cambios realizados por Uber London desde la decisión, ahora es una empresa apta y adecuada, corresponde a la corte”, dijo Tim Ward, abogado de Uber, en la presentación, y señaló que él estaba resumiendo la opinión del regulador.

Los dichos de Uber fueron previos a un juicio para impugnar la decisión de Transport for London de despojar a la compañía de su licencia de operación. El regulador dijo el año pasado que la firma no había verificado adecuadamente las identidades de los conductores ni salvaguardado el servicio para los pasajeros.

Uber sostuvo que “no hay nada más importante que la seguridad de los pasajeros y los conductores” que usan su aplicación.

“Hemos trabajado duro para abordar las preocupaciones de Transport for London durante los últimos meses, incluida la implementación de controles de identificación en tiempo real para los conductores”, dijo la compañía con sede en San Francisco en un comunicado.

Transport for London se negó a comentar inmediatamente después de la audiencia.

Pero el aparente cambio de opinión de Transport for London no significa que Uber la tendrá fácil. Los taxistas tradicionales se opondrán a cualquier intento de mantener a Uber en las calles.

En el juicio de Londres, programado para comenzar el próximo mes, Uber tendrá que demostrarle a la corte que no es un reincidente, luego de que el juez criticara previamente la actitud extremadamente recelosa del equipo administrativo anterior.

