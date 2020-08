Teresa Campos nos da su opinión sobre las fotos en bañador de sus hijas Terelu y Carmen Borrego

06/06/2019 Teresa Campos, con unas favorecedoras gafas de sol, en una imagen de archivo. MADRID, 28 (CHANCE) María Teresa Campos está viviendo su verano más atípico. Y es que la veterana periodista ha cambiado su Málaga querida y sus tradicionales días de descanso en la playa, por la capital, donde se encuentra inmersa en la grabación de distintos proyectos que, además de ocupada, la tienen de lo más feliz. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



María Teresa Campos está viviendo su verano más atípico. Y es que la veterana periodista ha cambiado su Málaga querida y sus tradicionales días de descanso en la playa, por la capital, donde se encuentra inmersa en la grabación de distintos proyectos que, además de ocupada, la tienen de lo más feliz.



La ex pareja de Edmundo Arrocet, de lo más risueña, nos ha atendido amablemente tras una maratoniana jornada de trabajo y, de lo más sincera, nos habla de sus proyectos y de cómo ha visto a sus hijas Terelu y Carmen en traje de baño en dos revistas recientemente. Eso sí, de la reconciliación de su nieta Alejandra Rubio con Álvaro Lobo prefiere no pronunciarse.



Cuando le preguntamos si pronto volverá a televisión, la comunicadora asegura que "no paro. Voy a muchos sitios pero a hora estoy con mis redes enredada, y dentro de nada haremos más cosas". "Yo estoy en la red pero luego me llaman de muchos programas y si me gustan, pues voy. Ya está", confiesa María Teresa, a la que últimamente hemos visto en "Sálvame" y entrando por teléfono en "Viva la vida".



La ex de Bigote Arrocet, como no, opina acerca de las recientes fotografías de sus hijas en traje de baño, y cuando le preguntamos por las instantáneas de Carmen con bañador rosa publicadas en la revista "Semana" confiesa que no las ha visto: "He visto a Terelu en bañador. Estaba muy bonito el reportaje. El de Carmen no lo he visto, estará negra. Pero no tiene por qué porque ella está bastante bien".



Acerca de la reconciliación de su nieta Alejandra Rubio con Álvaro Lobo después de cinco meses separados, Teresa lo tiene claro: "Yo no me meto en las cosas de mis nietos porque ya eso me supera".



Si además quieres ver su reacción cuando le preguntamos cuando se mudará, ya que supuestamente ha vendido su mansión de Molino de la Hoz, no te pierdas el siguiente vídeo.