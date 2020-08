Solteros comprarán 30% de los autos en China para 2030: Estudio

(Bloomberg) -- Los solteros representarán casi un tercio de las personas que comprarán automóviles en China para 2030, lo que cambiará la forma en que los fabricantes de autos abarcan desde la publicidad hasta el diseño.

Es la conclusión de un estudio de una unidad de Bitauto Holdings Ltd., una empresa de investigación fundada por William Li, presidente del fabricante de automóviles eléctricos NIO Inc. El estudio indica que el porcentaje de solteros en el mercado del automóvil ahora es de cerca de 15%.

Así, 85% de los actuales compradores de autos en el mayor mercado del mundo están casados. Ese perfil creó mayor demanda de vehículos más espaciosos para transportar la familia. Pero al igual que en muchos países del mundo, los jóvenes de China se están casando más tarde y permanecen solteros por más tiempo.

Esos compradores solteros más jóvenes darán más importancia al estilo y las características ambientales, dijo el investigador de Bitauto y coautor del informe, Li Yixin.

Empresas tradicionales como Volkswagen AG y General Motors Co. ya están comenzando a reposicionarse. Honda Motor Co., a principios de esta semana, presentó su primer automóvil pequeño totalmente eléctrico, disponible en octubre. El modelo compacto, que inicialmente se venderá en Europa y Japón, está destinado exclusivamente a la movilidad urbana.

El estudio halló que los solteros son más propensos a optar por el lujo, las marcas extranjeras y los autos nuevos (en lugar de usados). Aproximadamente una quinta parte de los compradores individuales optaron por una marca de alta gama en China en el primer semestre.

