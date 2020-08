R.Unido.- Uno de los implicados en la muerte de 39 migrantes en Essex se declara culpable de homicidio involuntario

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Haulier Ronan Hughes, uno de los implicados en la muerte de 39 migrantes vietnamitas que fueron hallados en el interior de un camión frigorífico en la ciudad británica de Essex, se ha declarado culpable este viernes de homicidio involuntario y conspirar para apoyar la inmigración irregular.



Un segundo acusado, Eamonn Harrison, de 23 años, se ha declarado, no obstante, no culpable de los mismos cargos, si bien el juicio en su contra no se celebrará hasta el mes de octubre, según informaciones de la cadena BBC.



El conductor del vehículo, Maurice Robinson, un hombre de 25 años originario de Irlanda del Norte, también fue imputado y acusado de 39 cargos de homicidio tras declararse culpable.



Los cuerpos de 39 vietnamitas, 31 hombres y ocho mujeres, fueron hallados en un camión frigorífico el pasado 23 de octubre en la localidad de Grays, en Essex, después de que este llegara a Purfleet proveniente del puerto belga de Zeebrugge. Entre ellos había diez adolescentes, dos de ellos de quince años.



La mayoría de los migrantes hallados muertos eran recolectores de arroz en su provincia natal de Nghe An, convertida en centro de tráfico de personas en el país desde que hace dos años fuera escenario de uno de los más grandes desastres medioambientales de la historia del país, el provocado por la metalúrgica taiwanesa Formosa Plastics con un vertido que contaminó las aguas de la costa y acabó con la pesca.



Otras víctimas parecen proceder de la cercana provincia de Ha Tihn, afectada por un éxodo que se ha prolongado durante los primeros ocho meses de este año, durante los que 41.000 personas han abandonado la región para buscar trabajo.