Roche cerrará planta en Puerto Rico tras más de cuarenta años

(Bloomberg) -- Una fábrica de Roche Holding AG que lleva más de cuarenta años operando en Puerto Rico cerrará para 2021.

La producción de la planta, que fabrica tiras de prueba de glucosa, se trasladará a instalaciones existentes de Roche en Indianápolis y Mannheim, Alemania, dijo la compañía el jueves por correo electrónico, citando la necesidad de “agilizar sus operaciones y optimizar la configuración de fabricación”.

La compañía confirmó la medida tras su anuncio por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico el jueves.

La agencia de Puerto Rico dijo que trabajaría para encontrar nuevos empleos para los aproximadamente 200 trabajadores de la fábrica de Roche en Ponce, en la costa sur de la isla.

Puerto Rico está tratando de promocionarse como destino para las compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos que se encuentran bajo presión para trasladar su producción de Asia a Estados Unidos en medio de la crisis de covid-19.

La semana pasada, el enlace de la Casa Blanca con el territorio de EE.UU., Peter Brown, visitó varias plantas de fabricación de medicamentos y dispositivos médicos en la isla.

