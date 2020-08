River suspende los entrenamientos por el contagio con COVID-19 de su entrenador de porteros

En la imagen, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo (d) dirige un entrenamiento. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- River Plate suspendió el entrenamiento de este viernes y no tendrá "ninguna actividad" hasta conocer los resultados de nuevos controles a sus futbolistas luego de que el entrenador de arqueros Adrián Olivieri diera positivo de COVID-19.

"El entrenador de arqueros Adrián Olivieri, que había sido aislado por la mañana (del jueves) por síntomas sospechosos, ha dado positivo de COVID 19. Por ese motivo, el plantel permanecerá dentro de la burbuja sin llevar a cabo ninguna actividad hasta no tener nuevos testeos", informó el club a través de su cuenta de Twitter.

Los jugadores y el cuerpo técnico están dentro de una "burbuja sanitaria" en las instalaciones que el club tiene en la provincia de Buenos Aires.

Permanecerán aislados en las habitaciones del hotel hasta conocer los resultados de nuevos controles, en 24 o 48 horas.

Desde que comenzaron los entrenamientos, el 10 de agosto, dio positivo el arquero juvenil Ezequiel Centurión, que no pudo comenzar las prácticas junto a sus compañeros.

River Plate visitará el 17 de septiembre al Sao Paulo en la tercera jornada del Grupo 4 la Copa Libertadores.

Argentinos y brasileños tienen tres puntos, al igual que la Liga de Quito y el Binacional peruano, pero el 'Millonaro' es líder por diferencia de gol.