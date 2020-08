Ricciardo: "No estoy sorprendido, sabía que el coche era competitivo"

EFE/EPA/Stephanie Lecocql

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El australiano Daniel Ricciardo (Renault) que sorprendió este viernes al marcar el segundo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, indicó en Spa-Francorchamps que para él no hubo tal sorpresa, ya que "sabía que el coche era competitivo".

"Fue otro gran segundo entrenamiento libre, tal y como ha sido en las últimas carreras. Sin embargo hay que confirmar este resultado mañana, que es cuando cuenta", declaró Ricciardo, de 31 años, siete veces victorioso en la Fórmula Uno, una de ellas en Bélgica, en 2014, cuando pilotaba en Red Bull.

"Hoy hemos sido fuertes, a pesar del incidente del final", explicó el australiano, décimo en el Mundial, con 20 puntos, que acabó antes de tiempo la segunda sesión, cuando paró su Renault.

"Por precaución, decidimos parar el coche, ya que no tiene sentido tomar ningún riesgo con asuntos mecánicos los viernes", afirmó el simpático piloto de Perth, que acabó la jornada con el segundo mejor tiempo -a sólo cuatro centésimas de su ex compañero holandés Max Verstappen (Red Bull)-, después de haber acabado noveno la primera sesión libre.

"Con poco combustible fuimos bien. Durante la vuelta buena notaba que el coche iba bien y hay veces en las que sabes sencillamente que el coche está funcionando como debe", afirmó el australiano, que este sábado, si mantiene esas prestaciones, aspirará a lograr su cuarta 'pole' en Fórmula Uno.

"Sabía que el coche era competitivo y a mí no me sorprendió el hecho de acabar tan alto en las tablas de tiempos", afirmó Ricciardo después de los entrenamientos libres de este viernes en el mítico circuito de las Árdenas.

"Ha sido un buen día, en el que logramos entender muchas cosas", apuntó Ricciardo.