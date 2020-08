Rainbow7 y All Knights van por sueño mundialista en final latina de LoL

Fotografía cedida hoy viernes cortesía de Riot Games, que muestra una vista del Arena Esports Stadium, ubicada en Ciudad de México (México). EFE/ Riot Games SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 28 ago (EFE).- La organización mexicana Rainbow7 y la campeona chilena All Knights disputarán este sábado la final del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) que además del trofeo le dará al ganador el boleto al Mundial de China en septiembre.

All Knights como favorito y con la tarea de empatar en títulos de Liga Latinoamérica a su rival Isurus, que en 2019 conquistó los primeros dos del campeonato.

Los chilenos llegaron a su tercera final en fila después de terminar por segundo torneo consecutivo como líderes de la fase regular.

Los caballeros se sobrepusieron al finalizar el Apertura 2020 al retiro del carrilero central chileno Joaquín 'Plugo' Pérez, la estrella del equipo, sustituido por su compatriota Nicolás 'Kiefer' Rivero, el novato del Clausura.

El cuerpo técnico de All Knights, integrado por los coreanos Kim 'VicaL' Sun-mook y Luchio 'SoulStrikes' Park, pretender sacar provecho de la plantilla más profunda de la Liga.

Los campeones evaluarán su estrategia en dependencia del juego del rival. El suplente argentino Manuel 'Pancake' Scala puede ocupar las posiciones de tirador, jungla y carrilero central.

Junto a la versatilidad de Pancake, el tirador titular coreano Noh 'Alive' Jin-wook se alternó las primeras semanas del campeonato con Scala la posición de 'mid laner'.

En todo el Clausura, All Knights sólo cayó en cuatro de 18 partidos y ninguno ante Rainbow7, al que derrotó en tres ocasiones.

Rainbow7 jugó en este Clausura todas las etapas de la fase final. En los cuartos de final venció 3-2 a Azules Esports y el sábado pasado derrotó 1-3 a Isurus en la semifinal.

La escuadra del arcoiris se repuso a contar con equipo completo hasta la segunda semana del Clausura y al cambio de posición del mexicano Francisco 'Leza' Jara, quien pasó de ser uno de los mejores carrileros centrales de la región a un tirador agresivo.

El puesto de 'mid laner' lo tomó el chileno Tomás 'Aloned' Díaz, quien demostró en la serie ante Isurus que aspira a ser el mejor de su posición en la región.

Entrenados por Eduardo 'Skin' Saldaña, Rainbow7 apostará al ímpetu con el que llega el jungla argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas, quien se declaró listo para tomar la estafeta como el mejor jungla tras el retiro del peruano Sebastián 'Oddie' Niño.

La final se jugará a una serie al mejor de cinco en la que le primer equipo que gane tres partidos se proclamará como el campeón del Clausura 2020.