Quintana: "Tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dejen"

Niza (Francia), 28 ago (EFE).- El colombiano Nairo Quintana llega al Tour de Francia "con la ilusión de ganar", pero sabedor que su nuevo equipo, el Arkea, no figura entre las grandes formaciones del pelotón, por lo que tendrán que buscar las oportunidades que les dejen los otros.

"No somos el Ineos u otro equipo de esos grandes a nivel de fortaleza, pero tenemos gente fuerte y con el corazón para hacer las cosas bien", aseguró el ciclista de Boyacá a pocas horas del inicio del Tour mañana en Niza.

"Los favoritos tienen que llevar la carrera y estar pendiente de lo que hagan y aprovechar los momentos cuando se pueda", agregó.

Quintana reconoció que la lesión que sufrió en su país hace unos meses le ha dejado secuelas, pero se mostró convencido de haber completado la preparación necesaria para afrontar el Tour "al cien por ciento".

El colombiano no quiere ponerse metas y asegura que "no hay fracaso posible cuando se ha trabajado" como ellos lo han hecho para llegar a la ronda gala en las mejores condiciones.

Pero reconoce que tiene ilusión por ganar y, aunque señala a su compatriota Egan Bernal, defensor del título, como principal candidato, reconoce que será una edición más impredecible que nunca porque la preparación de todos se ha visto perturbada por el coronavirus.

Quintana, que estaba haciendo una gran temporada cuando irrumpió la pandemia, aseguró que todo aquello no cuenta y que ahora deberá demostrar si el trabajo efectuado da sus frutos.

El colombiano asegura que en esta edición "hay más de tres favoritos", aunque Bernal "es el máximo".

"Ha sido un año atípico, con una preparación diferente, veremos a algún líder desfallecer o no estar en su estado normal, por el tipo de entrenamiento que hemos tenido que hacer", dijo.

El director del Arkea, Emmanuel Hubert, confirmó que Quintana es el jefe de filas del equipo y que han trabajado duro "para ponerle en las mejores condiciones para acabar lo más arriba posible".

Su principal escudero será el francés Warren Barguil, que también confirmó que no le importa trabajar para el colombiano, aunque Hubert aseguró que tendrá oportunidades para buscar victorias de etapa "y puede que más". "Será un gregario pero también un electrón libre", aseguró el "manager".

El director deportivo de la formación, Yvon Ledanois, por su parte, negó que en esta edición haya solo tres favoritos y, aunque dijo tener sus propias quinielas, no quiso desvelarlas por táctica de equipo. EFE

