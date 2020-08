Primer ministro de Japón renunciará por razones de salud

(Bloomberg) -- El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, va a renunciar por razones de salud, lo que pondrá fin a su carrera como primer ministro con más tiempo en el cargo del país.

Abe informó de la renuncia a los miembros de su grupo gobernante, el Partido Liberal Democrático, y dijo que su sucesor será designado por una elección dentro del partido, declaró el diputado Hiroshige Seko después de una reunión el jueves. Abe tenía previsto dar una conferencia de prensa a las 5 p.m. del viernes en la que planeaba hablar sobre su salud.

No se pudo contactar con ningún miembro de su oficina para obtener comentarios.

El índice japonés Topix llegó a caer un 1,6% tras el anuncio repentino y el yen se recuperó de las pérdidas. Abe habló durante unos minutos el viernes antes de conocerse la información y dijo en una reunión del grupo de trabajo sobre coronavirus del Gobierno que su Administración ha desarrollado un nuevo plan para combatir el covid-19 antes de la temporada de gripe invernal.

El primer ministro, de 65 años de edad, ha visitado el Hospital de la Universidad de Keio dos veces en las últimas dos semanas, y dijo a los medios de comunicación que se estaba sometiendo a pruebas. Aunque el Gobierno ha proporcionado pocos detalles, medios locales informaron que estaba en tratamiento para colitis ulcerosa, una condición digestiva crónica que lo obligó a renunciar del cargo de primer ministro en 2007.

“Las políticas monetaria y fiscal permanecerán intactas por ahora, pero el estado de ánimo se agriará como ocurrió la última vez”, dijo Tsutomu Soma, operador de bonos de Monex Inc. en Tokio. “Japón tardará en volver a tener una administración que dure mucho tiempo. Tener un gobierno estable había ayudado al país a llevar a cabo varias reformas, pero la inquietud política podría amenazar la posición de Japón en la arena internacional”.

Abe ha estado poco tiempo alejado del trabajo ya que el coronavirus continúa propagándose por todo Japón, lo que desencadenó la peor contracción económica registrada en el trimestre de abril a junio. A medida que los números del virus han aumentado en las últimas semanas, el índice de apoyo de Abe cayó a un mínimo histórico de 35,4% en una encuesta publicada por JNN a principios de agosto. Los detractores dicen que sus políticas han llegado demasiado tarde y no han cubierto las necesidades.

“El problema es que ahora es una carga electoral, por lo que si el PLD quiere ganar las elecciones, debe cambiar de líder”, dijo Steven Reed, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Chuo.

