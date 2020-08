Powell marca el ritmo que debería seguir Lagarde: F. Giugliano

(Bloomberg) -- A menudo se ha acusado al Banco Central Europeo de estar un paso atrás de la Reserva Federal de EE.UU. en la lucha contra las recesiones. La reciente decisión de la Fed de reformar su política monetaria podría hacer que el BCE vuelva a perder ritmo.

Los cambios, que incluyen pasar a una tasa promedio de inflación, son poco relevantes en el mundo actual donde los bancos centrales están muy por debajo de su meta. Sin embargo, señalan hasta qué punto formuladores de política están dispuestos a llegar para impulsar el crecimiento. A medida que el BCE se prepara para su propia revisión de políticas, no debería quedarse rezagado eternamente.

Hay dos diferencias principales entre los regímenes de política monetaria del BCE y la Fed. Para empezar, el BCE se centra principalmente en la estabilidad de precios y, solo sujeto a esto, tiene en cuenta el empleo y otros objetivos. Por el contrario, la Fed tiene un mandato “dual” en materia de inflación y desempleo. En segundo lugar, formuladores de política del BCE apuntan a una tasa de inflación “inferior pero cercana a” 2%, en oposición a la meta directa de 2% de la Fed.

El presidente de la Fed, Jay Powell, ha cambiado los objetivos de EE.UU. de dos maneras importantes. Para empezar, el banco central anunció que buscará mantener la inflación “promedio” en 2%, lo que significa que tolerará períodos de crecimiento de precios ligeramente más rápidos para compensar los episodios de menor inflación. Tampoco endurecerá la política monetaria a raíz de un desempleo muy bajo, a menos que esto esté socavando la estabilidad de los precios.

Ambos cambios sugieren que la Fed tendrá más paciencia ante el aumento de las tasas. En teoría, también hacen que la Fed parezca mucho más interesada que el BCE en apoyar la economía durante un largo tiempo.

En la práctica, estas diferencias no son tan grandes. La inflación no es un problema en este momento, ya que la pandemia afecta la economía y limita severamente el crecimiento de los salarios y los precios. Como resultado, tanto la Fed como el BCE, abjo el mando de Christine Lagarde, han reducido las tasas de interés a mínimos históricos y han desatado programas amplios y flexibles de compra de activos. El compromiso de la Fed de mantener la inflación por encima de 2% también es un poco quijotesco, ya que no queda claro cómo puede llegar a 2% de manera sostenida.

Además, el BCE no es demasiado estricto con sus objetivos. Sus funcionarios han dejado en claro que su objetivo de “por debajo pero cerca de 2%” no es un umbral. Esto significa que el banco central será paciente sobre el aumento de las tasas y el fin de las compras de activos, ya que le preocupa igualmente que la inflación esté por debajo o por encima de su meta. Además, desde la presidencia de Mario Draghi, el BCE ha puesto más énfasis en el empleo. Es difícil imaginar que seguiría una política monetaria diferente, incluso si tuviera un doble mandato similar al de la Fed.

Independientemente, si la Fed toma medidas, sería un error que el BCE se quedara quieto. El banco central de la eurozona ha pospuesto su propia revisión de políticas, la primera en casi dos décadas, debido a la pandemia. La Fed ha demostrado que es posible pelear una guerra hoy y a la par prepararse para la próxima. Como he argumentado antes, el BCE debería pasar a una meta directa de 2%, lo que aclararía los objetivos del banco central.

También podría considerar pasar a una meta de inflación promedio, pero los formuladores de política deben tener cuidado con los inconvenientes de este enfoque. Si la inflación llegara a superar el 2%, los banqueros centrales podrían verse presionados para incumplir sus promesas anteriores y endurecer la política. Eso restaría credibilidad a su compromiso inicial.

El BCE ha recorrido un largo camino desde la introducción del euro. Durante la pandemia, ha sido tan flexible y creativo como la Fed. Es hora de plasmar algunos de estos cambios por escrito. Cuanto antes lo hagan los formuladores de política, mejor.

