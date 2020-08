Portaltic.-YouTube prueba el modo 'picture in picture' en iOS

28/08/2020 App de YouTube para iOS POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APP STORE



MADRID, 28 (Portaltic/EP)



YouTube ha iniciado las pruebas en iOS de la función 'picture in picture', que muestra el vídeo en reproducción en una ventana flotante mientras se usa otra 'app', una característica que no había ofrecido hasta ahora.



La ultima versión de la aplicación de YouTube para iOS ha empezado el despliegue de la ventana emergente, aunque por el momento se trata de una prueba de la compañía con un pequeño grupo de usuarios, como ha informado 9to5Mac.



El soporte para 'Picture in picture' está disponible para iPad desde iOS 9, y ya la ofrecen servicios como Netflix o Amazon Prime Video, y con iOS 14 llegará a iPhone. YouTube se une ahora a las aplicaciones que la ofrecen de forma nativa, pero parece que estará limitado a los usuarios Premium.