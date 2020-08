Perú.- El ex primer ministro Vicente Zeballos defiende su nombramiento como nuevo representante de Perú ante la OEA

28/08/2020 Vicente Zeballos, ex primer ministro de Perú. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Perú, Vicente Zeballos, ha defendido este viernes su nombramiento como nuevo representante del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha asegurado que no debe ser tomado como un "malentendido".



Según informaciones de la emisora RPP, el que fuera presidente del Consejo de Ministros peruano ha agradecido al presidente del país, Martín Vizcarra, haberle elegido para ocupar el cargo y ha negado que esté quitándole un puesto a un diplomático, tal y como han acusado voces críticas.



"Hasta un 20 por ciento de estos cargos queda bajo potestad del jefe de Estado", ha asegurado antes de insistir en que un nombramiento "no debe ser un desmerecimiento de un embajador".



"Esto en absoluto debe ser un malentendido, simplemente está haciendo (Vizcarra) uso de una potestad constitucional. Más aún, la propia norma constitucional establece que quien dirige la política exterior es el presidente de la República", ha señalado Zeballos.



Asimismo, ha manifestado que en este mismo cargo de confianza han estado anteriormente personajes políticos como los exministros Juan Jiménez Mayor, Walter Albán y María Zabala, entre otros. "Aquí no hay ninguna contradicción al marco normativa, está dentro de la potestad asignada al presidente", ha afirmado.



Zeballos reemplazará en el cargo al embajador José Boza, que fue cesado el 26 de agosto tras un año y medio de servicios diplomáticos en la OEA. Boza ha sido nombrado embajador de Perú en Bolivia, tal y como ha anunciado el Gobierno.