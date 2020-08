Panamá debe agregar más intensidad a su preparación para el juego con Barbados

El asistente técnico de la selección de Panamá, el uruguayo Saúl Maldonado. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 28 ago (EFE).- La selección de Panamá debe encarar con más intensidad sus entrenamientos para su compromiso ante Barbados en las eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022, afirmó este viernes el asistente técnico del equipo, el uruguayo Saúl Maldonado.

En esto consistió la principal dificultad afrontada por los jugadores de la selección, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, en su primera semana de preparación física, dijo Maldonado a los periodistas.

"Lo que más ha costado esta primera semana es mantener la intensidad, hacemos trabajos con balón y exigimos precisión en la ejecución de los ejercicios pero aparte de esa precisión exigimos intensidad", explicó.

El cuerpo técnico, según Maldonado, está consciente de que es una "respuesta normal" de un grupo de jugadores que regresa al trabajo luego de cinco meses de para a causa de la COVID-19.

Maldonado espera que vayan mejorando con el tiempo pues, producto de la para, entrenaban "de manera individual y no dentro de una cancha y con acciones de juego".

Destacó que Christiansen mantiene contacto con los jugadores panameños en el exterior para conocer su estado, pero que a la vez se trabajan varios escenarios de cara a las eliminatorias, que comienzan para los panameños el 8 de octubre próximo ante Barbados.

Aseguró que en el cuerpo técnico, de mantenerse la situación de emergencia sanitaria como en la actualidad, no hay ningún temor de jugar con los futbolistas de liga local y sacar buenos resultados.

"Con las semanas de trabajo van a estar acomodando la intensidad con la precisión, si a esto le sumamos buenos planes tácticos, ofensivos y defensivos, y la toma de buenas decisiones, el equipo va estar bien. Estamos construyendo las bases para luego recoger los resultados", expresó.

El centrocampista Francisco Narbón comparte y avala el sistema de entrenamiento de Christiansen en la primera semana de la burbuja de entrenamientos, que durará 40 días en la provincia central de Coclé.

"Mientras tenga la pelota soy feliz. No soy partidario de dar diez vueltas a la cancha. El sistema de juntar lo físico con el balón es una metodología que le hace bien al fútbol", remarcó Narbón.

Narbón, que jugó para el Seattle Sounders de la MLS de EE.UU. reconoció que el futbolista panameño es muy bueno, pero que existe una "debilidad" en su formación.

"El fútbol se basa en cosas simples, y aquí en Panamá hay cosas que se están aprendiendo tarde", expresó.