Nuevas leyes de pensiones influirían en mejores monedas de AL

(Bloomberg) -- Las dos monedas de mejor desempeño en América Latina este año podrían caer presa de nuevas medidas para permitir que las personas retiren más dinero de sus ahorros de pensiones en medio de la pandemia.

Legisladores peruanos y chilenos están discutiendo propuestas para permitir que los contribuyentes retiren dinero de sus cuentas privadas por segunda vez este año, a pesar de la oposición de los dos Gobiernos.

Si bien los bancos centrales de ambas naciones ayudaron a compensar un impacto en los activos locales cuando los países permitieron los primeros retiros, otra ronda de pagos podría pesar más en los mercados, según estrategas de Bank of America que incluyen a Gabriel Tenorio, Lucas Martin y Jane Brauer. El impacto inmediato dependerá de qué activos se vendan, mientras que el efecto a más largo plazo podría ser reputacional.

“No creemos que estas medidas sean inocuas”, escribieron los estrategas en una nota. “Nos preocupan los impactos fiscales a largo plazo, el deterioro de los mercados locales y el aumento de las voces populistas”.

El peso chileno ha caído solo 4,3% este año, superando a todas las demás monedas latinoamericanas en 2020, según datos compilados por Bloomberg. El sol peruano es la segunda mejor moneda, a la baja 7% este año.

En una votación separada a principios de esta semana, el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que ordena a su fondo de jubilación estatal realizar un pago único de 4.300 soles (US$1.199) a contribuyentes. El Gobierno dice que la legislación es inconstitucional.

Los retiros de pensiones privadas “probablemente terminarán causando problemas fiscales en el futuro, ya que la generación actual de trabajadores se jubila con pensiones bajas y exige transferencias del Gobierno”, escribieron los estrategas de Bank of America. “Somos cada vez más cautelosos con los activos locales de América Latina”.

Legisladores chilenos aprobaron la primera ley en julio en contra de lo que deseaba el Gobierno. No queda claro si legisladores rebeldes respaldarán el nuevo proyecto de ley.

El impacto inmediato en las monedas podría depender de qué activos vendan los fondos de pensiones en los países sudamericanos, dijo Brendan McKenna, estratega de Wells Fargo Securities en Nueva York.

Si la mayoría de los activos vendidos por los fondos de pensiones chilenos están denominados en dólares, la conversión a pesos podría ofrecer un impulso a la moneda local, dijo. Las pensiones en Perú están más diversificadas en términos de denominación de moneda, por lo que la trayectoria del sol sería menos segura, dijo.

Nota Original:New Pension Bills May Weigh on Best Latin American Currencies

©2020 Bloomberg L.P.