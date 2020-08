Morat ofrecen en Starlite dos de sus tres conciertos en España

El grupo colombiano Morat durante su actuación en el Festival Starlite, hoy jueves en la localidad malagueña de Marbella. EFE/Antonio Paz

Marbella (Málaga), 27 ago (EFE).- El grupo Morat ha ofrecido este jueves el primero de los dos conciertos que este verano ofrecerá en Starlite Catalana Occidente, la única representación internacional de la edición de este año del festival.

Los colombianos Juan Pablo Isaza, guitarra y voz, Juan Pablo Villamil, guitarra, bajo y voz, Martín Vargas, percusión y coros, y Simón Vargas, bajo y coros, volverán de nuevo este viernes a subirse al escenario de la cantera de Marbella para deleite de sus seguidores españoles.

Esta noche ante unas gradas llenas pero con una platea con más espacios vacíos de los esperados, el grupo ha comenzado su concierto con “No termino”, para seguir con uno de sus grandes éxitos del momento “A dónde vamos”.

Es la tercera vez que Morat actúa en Starlite, después de que lo hicieran en las ediciones de 2015 y 2019.

El grupo, cuyos componentes se han mostrado “emocionados” por poder actuar esta noche en Starlite ante la actual pandemia, y han agradecido la asistencia del público “dada la situación que estamos viviendo”.

Morat ha hecho disfrutar a los asistentes con sus grandes éxitos que desde sus inicios en 2015, los han llevado a ser una gran banda, reconocida internacionalmente.

Así el público ha vibrado con “Mi nuevo vicio”, “Aprender a quererte”, “Presiento”, “Punto y aparte” o “Si la ves”.

Y entre ese repaso por todo su repertorio, tocando sus temas más sonados, no podían faltar “Acuérdate de mí”, “Bajo la mesa”, “Cuando nadie ve” y “Cómo te atreves”.

Muchos temas para corear por los asistentes, en una velada en la que han sonado también “No se va”, “Ladrona”, “Yo no merezco volver” y “Mi suerte”.

Pero sin duda, la suerte es la que han tenido los que han podido estar esta noche presentes en el concierto, para cuyos bises Morat ha dejado sus composiciones más conocidas “Maldita costumbre”, “Amor con hielo” y “Besos en guerra”.

Un buen sabor de boca para el final de una velada con los integrantes del grupo musical colombiano que se repetirá este viernes de nuevo en Starlite.

Después de este paso por Marbella, la visita de los colombianos a España les llevará hasta Mérida donde está previsto que actúen este sábado en el Festival Stone and Music de Mérida.