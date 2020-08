MGM Resorts dejará cesantes a 18.000 por lenta recuperación

(Bloomberg) -- MGM Resorts Internacional dejará cesantes a unos 18.000 empleados, más de una cuarta parte de su fuerza laboral estadounidense antes de la pandemia, debido a la lenta recuperación de algunos mercados de casinos.

Los recortes, aunque se centraron en Las Vegas, se están produciendo en todo el país, dijo la compañía el viernes. MGM, el mayor operador de casinos en Las Vegas Strip, ha estado luchando por llenar sus salas y casinos desde que Nevada comenzó a reabrir a principios de junio. Dos de los casinos de la compañía, Park MGM, en Las Vegas, y Empire City, en Nueva York, permanecen cerrados.

“Si bien hemos reanudado las operaciones de manera segura en muchas de nuestras propiedades y decenas de miles de nuestros colegas han regresado al trabajo, nuestra industria y nuestro país siguen afectados por la pandemia y no hemos regresado a la capacidad operativa completa”, dijo Bill Hornbuckle, director ejecutivo, en un memo al personal.

La compañía continuará pagando beneficios de atención médica hasta fines de septiembre y cualquiera que sea llamado de regreso al trabajo antes de diciembre de 2021 mantendrá su antigüedad, dijo. MGM empleaba a unos 70.000 trabajadores a tiempo completo y parcial a finales del año pasado.

El número de visitantes en Las Vegas cayó 61% a 1,44 millones en julio, el primer mes completo en que los casinos de Nevada reabrieron.

Tampoco hubo invitados a convenciones, según la Autoridad de visitantes y convenciones de Las Vegas. La ocupación hotelera era de solo 43%, menos de la mitad de lo que fue hace un año.

Habitaciones en propiedades como MGM Grand, de MGM Resorts, y Paris, de Caesars Entertainment Inc., están disponibles por menos de US$50 la noche.

Las cifras de Las Vegas resaltan las dificultades que enfrentan las economías que dependen de los viajes aéreos, y los consumidores aún no se sienten cómodos aventurándose mucho más allá de sus hogares para divertirse.

Nota Original:MGM Resorts to Lay Off 18,000 Amid Slow Comeback for Casinos (1)

©2020 Bloomberg L.P.