MERCADOS GLOBALES-Yen avanza por renuncia de líder japonés, bolsas operan mixtas tras anuncio Fed

Por Tommy Wilkes

LONDRES, 28 ago (Reuters) - El yen se apreciaba el viernes luego de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, renunció por razones de salud, mientras que los mercados accionarios operaban dispares porque a los inversores les preocupaba la falta de detalles sobre el cambio de estrategia anunciado por la Reserva Federal estadounidense.

* El índice Nikkei 25 de la bolsa de Tokio cerró con una baja de 1,4%, en tanto que el yen se apreciaba más de 1% después de que Abe dijo que había decidido dimitir, aunque permanecerá en el cargo de primer ministro hasta que los legisladores japoneses nombren a un nuevo líder.

* Ha habido especulaciones sobre la salud de Abe durante toda la semana pero la renuncia del primer ministro que ha estado por más tiempo en el cargo en Japón alteró a los inversores, puesto el mandatario había encabezado los esfuerzos para revivir la estancada economía con políticas que fueron llamadas "Abenomics".

* El yen, considerado una moneda segura en tiempos de incertidumbre, saltaba hasta 1,2% a 105,33 unidades por dólar e iba camino a registrar su mayor avance intradía desde marzo, cuando la pandemia de coronavirus azotó a los mercados globales.

* Algunos analistas dijeron que el aumento del yen era excesivo ya que, aunque existe incertidumbre, es poco probable que el sucesor de Abe altere significativamente la política económica porque la nación continúa en plena batalla para evitar una deflación y elevar el crecimiento.

* El día arrojaba desempeños mixtos entre los mercados accionarios, dado que los inversores seguían analizando el cambio de estrategia de la Fed, que el jueves indicó que pondrá más énfasis en impulsar el crecimiento de la economía y se preocupará menos por una inflación elevada.

* Inicialmente las bolsas saltaron porque los inversores se enfocaron en la perspectiva de tasas de interés ultra bajas por más tiempo, inclinándose a esperar más estímulos monetarios de la Fed.

* Pero desde entonces los mercados bursátiles se han vuelto volátiles, con algunos operadores expresando su decepción porque la Fed no reveló las detalles sobre el nuevo marco de políticas ni entregó pistas sobre las decisiones que podría tomar en su próxima reunión, programada para septiembre.

* "No se trata tanto de qué hacer cuando llega la inflación sino sobre cómo conducirse cuando esté por encima del objetivo. El desafío es lograr que la inflación quede encima del objetivo, pero no demasiado, y no se dijo realmente cómo se logrará eso", dijo Colin Asher, economista senior de Mizuho.

* El índice selectivo STOXX 50 operaba con un descenso de 0,21%, mientras que el referencial alemán DAX perdía 0,3%. El índice británico FTSE 100 cotizaba plano.

* Los futuros de acciones estadounidenses cambiaban de tendencia continuamente y podría abrir de nuevo en niveles récord, aunque los inversores permanecen preocupados también por el impacto de la tormenta Laura en el corazón de la industria refinera del país. Los futuros del S&P 500 subían 0,24%, en su séptima semana consecutiva de ganancias.

(Reporte adicional de Sujata Rao en Londres. Editado en español por Marion Giraldo)