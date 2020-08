María Patiño y Chelo García Cortés confiesan cómo han visto a Mila Ximénez tras su sorprendente reaparición

16/05/2018 María Patiño y Chelo García Cortés, junto a Mila Ximénez en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Mila Ximénez sorprendía no sólo a los telespectadores sino también a sus propios compañeros durante la tarde del jueves al reaparecer, por sorpresa, en el plató de "Sálvame" tras meses apartada de todo. La colaboradora, con muy buen aspecto, irrumpía en el programa para emocionarnos a todos con su fuerza y sus ganas de seguir adelante, anunciando que pronto volverá a la carga, puesto que echa mucho de menos su trabajo.



Después de este emotivo reencuentro, que no se imaginaban para nada al empezar la tarde, María Patiño y Chelo García Cortés nos han confesado cómo han visto a Mila. Emocionada, la presentadora de "Socialité" afirma que la sevillana está "con fuerza que es lo que nos importa", algo en lo que coincide Chelo, que asegura que la ex de Manolo Santana tiene "ganas de volver pronto a estar en el plató y mira, Mila es una mujer súper fuerte y lo bueno de hoy ha sido verla entrar en ese plató después de tantos meses".



No os perdáis la impresión de María Patiño y Chelo al reencotrarse con su querida Mila.