Los pacientes graves de COVID-19 en Chile llegan a su menor cifra en cuatro meses

Santiago de Chile, 28 ago (EFE).- El número de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI) en Chile se ubicó por debajo de 1.000 por primera vez desde el mes de mayo, informó este viernes el ministro de Salud del país, Enrique Paris.

El alto funcionario celebró el dato, dado que la alta ocupación de este tipo de camas que provocó la pandemia, que llegó a superar el 95 % en la capital, llegó a poner en riesgo de colapso al sistema sanitario del país.

"Por primera vez tras meses de vicisitudes y de mucho trabajo, la cantidad de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos a causa del virus ha disminuido a menos de mil, cifra que no veíamos desde mayo", dijo Paris durante el reporte de los últimos datos de la pandemia en el país.

En concreto, la cantidad de pacientes hospitalizados en UCI se situó en 995, de los que 733 pacientes están conectados a ventilación mecánica, mientras que de ese total, hay 142 personas cuyo estado de salud es crítico.

El Ministerio de Salud chileno cifró en 1.868 los nuevos casos de COVID-19 en el país registrados en las últimas 24 horas, lo que llevó el total de contagiados por el virus a 405.972 personas.

Mientras, con 60 muertes registradas en las últimas 24 horas, los decesos a causa de la pandemia totalizan 11.132.

En el último día, se realizaron 30.274 exámenes de PCR, arrojando una tasa de positividad de 6,17 %.

PLEBISCITO Y CUARENTENAS

Uno de los asuntos más candentes que rodean a la pandemia en Chile es cómo se procederá para que los ciudadanos puedan votar de manera segura en el plebiscito que el próximo 25 de mayo decidirá si el país elaborara o no una nueva Constitución.

Esta semana, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley "Plebiscito Seguro", que otorga mayores facultades al Servicio Electoral (Servel) para poder llevar adelante la consulta constituyente bajo mayores medidas sanitarias, en el marco del proceso gradual de desconfinamiento en el que se encuentra el país.

Consultado sobre si el día del plebiscito se levantarán las cuarentenas en los sectores que se encuentren confinados para que se pueda ir a votar, el ministro de Salud dijo que eso es algo que no puede hacer porque son "medidas que se toman en base a criterios médicos.

"Las decisiones de pasar a cuarentena o a 'Transición' (primera etapa del plan de desconfinamiento en fases que se lleva a cabo en el país), no contempla esa variable (realización de un plebiscito)", señaló el ministro.

Al preguntársele respecto a si se prevé un aumento de contagios de coronavirus tras la realización de los comicios, Paris sostuvo que dicha situación no debiese ocurrir, siempre y cuando se respeten los protocolos desarrollados para el evento.

"El protocolo del Servel es muy bueno y creo que si se mantiene ese protocolo y se respeta ese protocolo no deberíamos tener un aumento significativo de los casos", dijo.

Con los 405.972 casos contabilizados este viernes y según información de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene como el décimo país del mundo con mayor cantidad de casos de COVID-19.