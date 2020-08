Los Ángeles Azules saldan deuda con Argentina y unen dos culturas en un disco

Fotografía cedida hoy por OCESA Seitrack que muestra a los integrantes de Los Ángeles Azules mientras posan. EFE/ OCESA Seitrack /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 28 ago (EFE).- La agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules presenta este viernes su disco "Los Ángeles Azules: de Buenos Aires para el mundo", una revisión a sus éxitos más grandes con un homenaje a Argentina, país en el que han sido acogidos desde los años noventa.

"Los Ángeles Azules llegan en 1994 a Jujuy en el norte de Argentina a un ladito de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, nos contratan porque dicen que nuestro ritmo había gustado mucho y 'La cumbia del infinito' entró fuerte", rememoró el compositor de sus grandes éxitos, Jorge Mejía Avante, en una entrevista con Efe.

El éxito en el país suramericano se extendió con la llegada de su disco "Cómo te voy a olvidar" en 1997 y desde entonces la relación entre México y Argentina al hablar de cumbia creció exponencialmente.

"Nos dicen: 'es que ustedes llegaron a conquistar Buenos Aires porque les gustó mucho su cumbia' y de ahí a la fecha dicen que somos los pioneros. Se dice que los argentinos son bien difíciles para que acepten un grupo", dijo asombrado y contento el también arreglista de la agrupación.

Fue principalmente el cariño que los hermanos Mejía Avante fueron construyendo con su música a lo largo de los años en Argentina lo que los inspiró a realizar un disco de colaboraciones para compartir sus más grandes éxitos con cantantes argentinos de gran fama como Vicentico o Palito Ortega, pero también los de una nueva generación como Lali Espósito o Juan Ingaramo.

Sin embargo, esta fusión de culturas no solo se demuestra a la hora de cantar, pues Mejía Avante, quien también es coproductor del álbum junto a Rodolfo Lugo, llevaron a cabo ciertos cambios en el sonido para mezclar la cumbia argentina con la mexicana.

"Los quiere tanto Argentina que vamos a hacer una unión entre ambos países, vamos a hacer una sola cumbia para unirlos, y fue así que se creó esta fusión de ritmos sintéticos de guitarra, de órganos, muy típica de Argentina, con la cumbia mexicana", apuntó Jorge.

Además de los ya mencionados, el disco también cuenta con las voces de Abel Pintos, Pablo Lescano, Marcela Morelo, El Polaco, el chileno Américo, Soledad Pastorutti, Ulises Bueno, Ángela Leiva y mexicanos como Julieta Venegas y Jay de la Cueva.

"Se escogieron por tesitura y el maestro Rodolfo Lugo y yo estuvimos buscando y encontrando un punto en donde podíamos dejar la canción en su nivel", mencionó el compositor.

LOS ÁNGELES EN VOZ DE LOS ARTISTAS COLABORADORES

Legendarios es como muchos artistas describen a la agrupación formada en 1976 que reúne el talento de seis hermanos provenientes del barrio de Iztapalapa ubicado en el sur de la Ciudad de México.

Su música ha traspasado fronteras y generaciones logrando una inspiración a la hora de crear y sentando las bases de una gran transformación en la música latina.

"Son toda una institución, tienen una historia además linda y familiar de no bajar los brazos, son muchos años y constancia. Yo me atrevo a decir que son la banda número uno de cumbia en el planeta sin dudarlo", aseguró a Efe el cantante chileno Américo, quien interpreta "20 rosas" en el disco.

Américo asegura que no solamente en México y Argentina la agrupación ha marcado una huella importante, pues recuerda que desde que era un niño, la música de los Mejía Avante resonaba en Chile con tal fuerza que para él fue un sueño el haberlos conocido y ahora poder llamarlos amigos.

"Yo creo que la clave de sus éxitos es que son fieles a su estilo, a sus letras, a su ritmo y eso lo defienden con todo", añadió.

Grabado en vivo desde el salón Unione Benevolenza en Buenos Aires, el disco recoge los temas más emblemáticos con los que los hermanos han conquistado países de todo el mundo.

"Aquí en Argentina son superimportantes, un ejemplo a seguir en nuestra cumbia, un referente, es un premio que me hayan convocado", explicó Ángela Leiva, quien cantó "El listón de tu pelo" junto a ellos.

Por su parte, Juan Ingaramo fue el artista que inauguró el disco con el lanzamiento del tema inédito "Acaríñame" junto a Jay de la Cueva y Julieta Venegas.

"Son un amor, en mi experiencia todo fluyó de principio a fin, fue amor a primera vista de mi parte, son los Rolling Stones de la cumbia", aseguró el cantante, quien se adaptó al género de cumbia acostumbrado al pop.

Sin embargo, la participación de Vicentico fue una de las más esperadas para los músicos mexicanos, con quien ya habían trabajado antes, y el que estuvo a cargo de una de las canciones más icónicas de la banda: "Cómo te voy a olvidar".

"Nos hemos visto pocas veces pero por alguna razón yo tengo la sensación de estar en familia con ellos, nos miramos y la canción comenzó a fluir, esto sucede cuando hay onda, no sucede siempre, pasa cuando hay comunión y entendimiento musical y de onda del corazón", terminó Vicentico.

