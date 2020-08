Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- NUEVO CORONAVIRUS -

1. Algo grave está ocurriendo

"Algo grave está ocurriendo en Argentina y el mundo no lo sabe", comienza un video que fue doblado a varios idiomas y describe un panorama preocupante: la economía en ruinas, las instituciones paralizadas, y autoridades que aprovecharon la pandemia de covid-19 para "gobernar sin ningún tipo de control". No obstante, la mayor parte de las afirmaciones de la secuencia son engañosas o falsas. Además, se hace uso de indicadores y hechos reales para luego hacer generalizaciones o sacarlos de contexto.

2. "Médicos por la verdad"

El 25 de julio se presentó en Madrid "Médicos por la verdad", una plataforma que mantiene posturas alternativas o contrarias a cómo se está enfocando y tratando a nivel político y sanitario la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, cuestiona la eficacia de las mascarillas o de los test PCR y afirma que el virus puede propagarse a través de las ondas electromagnéticas de las redes 5G. Sus conclusiones fueron compartidas miles de veces en redes sociales, pero no todas son ciertas, según expertos y documentos consultados.

3. Dióxido de cloro y pH

Una doctora boliviana muestra en un video cómo consumir dióxido de cloro. Asegura también que la sustancia equilibra el pH del cuerpo, matando así bacterias y virus, entre ellos el nuevo coronavirus. Sin embargo, expertos consultados por la AFP aseguran que el producto irrita e inflama las paredes del tracto digestivo, y que no tiene propiedades farmacológicas, ni cura el covid-19.

4. ¿Todos tenemos coronavirus?

"Toda persona que haya salido cinco segundos a la calle, y haya respirado solo dos veces ya tiene el germen en su organismo", explica en un audio un hombre que se presenta como médico sobre el nuevo coronavirus. Además, asegura que se desconoce "cuándo se activa la enfermedad", aunque para evitarlo recomienda llevar una "dieta alcalina". No obstante, gran parte de las afirmaciones que contiene el mensaje son falsas o engañosas.

5. La tormenta del azúcar

"El azúcar potencia al covid-19", se sentencia en un video que responsabiliza a la sustancia de la llamada "tormenta de citocinas", una respuesta inmunitaria que se desencadena en algunos pacientes. La secuencia también asegura que en las personas con el "azúcar alto" la inmunización a través de las vacunas no es tan efectiva, y que en países donde el consumo de azúcar es bajo hubo menos fallecimientos por el nuevo coronavirus. Sin embargo, la mayoría de las afirmaciones del video carecen de precisión y confunden conceptos.

6. Otra sobre termómetros infrarrojos

Varias publicaciones aseguran que el termómetro infrarrojo, muy utilizado en espacios públicos durante la pandemia del covid-19, puede dañar la glándula pineal, ubicada en el cerebro. Pero es falso, así lo aseguraron a la AFP investigadores en neurociencia. Además, este tipo de termómetros son receptores, no emisores de energía.

7. La OMS y las mascarillas

Una imagen que parece mostrar una publicación oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido compartida cientos de veces en entradas que buscan con ello demostrar que el organismo no recomienda el uso de mascarillas durante la pandemia de covid-19. Pero el documento no es auténtico, no fue hecho por la OMS. Además, los estudios científicos que aparecen mencionados allí fueron citados de manera incompleta y sacados de contexto. La OMS, al igual que muchos otros organismos de salud, recomienda el uso de máscaras para ayudar a frenar la propagación del nuevo coronavirus.

- OTROS TEMAS -

8. El Código Penal argentino

Un meme viral asegura que el nuevo Código Penal de Argentina eliminará las condenas a prisión perpetua y reducirá drásticamente las penas de quienes cometan delitos como trata de menores y narcotráfico. Sin embargo, la mayoría de las afirmaciones respecto de las penas actuales son incorrectas, y las supuestas medidas que traería la aprobación de la reforma son falaces.

9. "Las sandalias negras"

"Este sí sé de quién es, este es de Gabriel García Márquez", dice una mujer durante la lectura de un supuesto cuento del escritor colombiano. Sin embargo, el autor del relato no es García Márquez, sino una escritora puertorriqueña que lo publicó en Facebook en 2018.

10. ¿La burla del Bayern Múnich?

Una foto que circula en redes sociales, en la que se observan varias personas formando la figura de un 8 sobre una cancha de fútbol, fue tomada antes de la goleada 8-2 contra el Barcelona por cuartos de final de la Liga de Campeones, y el gesto conmemoraba su octavo título consecutivo en la Bundesliga.

11. Goleada clásica

Una imagen que circula en Facebook muestra las supuestas goleadas históricas del Real Madrid al Barcelona, entre ellas una que terminó 25-3. Las publicaciones han sido compartidas tras la derrota del club catalán por 8-2 frente al Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Sin embargo, sólo dos resultados son correctos, pero no coinciden con los años en que ocurrieron. La mayor goleada del Real Madrid fue por 11-1, en 1943.

