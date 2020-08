Las primeras reinfecciones en América suscitan dudas tras seis meses de pandemia

Un músico en el Panteón Municipal de Chalco, en el Estado de México (México). EFE/José Méndez

Redacción Internacional, 28 ago (EFE).- Lejos de que la pandemia de la COVID-19 ceda en América, el epicentro global de la enfermedad infecciosa, las noticias de posibles casos de reinfección en Brasil y Estados Unidos desalientan una rápida desescalada y suscitan dudas tras seis meses desde la llegada de los primeros positivos en el continente.

Los casos de reinfección son solo algo excepcional entre los 12,87 millones de contagios que tiene América, todavía epicentro del coronavirus, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero añaden incertidumbre al futuro de la región.

Así, la noticia de una posible reinfección de COVID-19 de un hombre de 25 años residente en Reno (Nevada), el primero detectado en Estados Unidos, contribuye a la incógnita generada por los recientes casos documentados en Hong Kong, Holanda y Bélgica.

Según la cadena CBS News, se trata de un sujeto que dio positivo por primera vez al coronavirus a mediados de abril pasado y, tras recuperarse, volvió a enfermarse a finales de mayo. En el estudio, que está pendiente de revisión para su publicación en la revista médica The Lancet, se detalla que hubo un intervalo de 48 días entre ambas infecciones.

También en Brasil, el segundo país en el mundo con las cifras de casos y fallecidos más altas en números absolutos, el Hospital de las Cínicas de la ciudad de Sao Paulo adelantó esta semana que estaban investigando a siete nuevos posibles casos de reinfección de COVID-19.

El país sumó este viernes un total de 119.504 fallecidos y 3.804.803 infectados.

Los siete pacientes bajo sospecha están siendo sometidos a exámenes clínicos "adicionales" después de presentar síntomas y dar positivo en test de diagnóstico "en dos periodos diferentes", informó el hospital.

TREGUA EN COLOMBIA Y BOLIVIA

La tregua en el número de casos diarios de COVID-19, con una ligera disminución en Colombia y Bolivia, ha propiciado la reapertura de esos dos países tras cinco meses de cuarentenas estrictas que han afectado de manera desigual a sus ciudadanos.

Así, Bogotá empezó ayer una fase en la que se flexibilizan las restricciones y que termina con las cuarentenas por sectores que la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, había impulsado tras advertir un aumento de casos en el mes de julio y agosto que llegaron a llenar las UCIS alrededor del 90 %.

La disminución de casos impulsó a la alcaldesa a adelantar el fin de la cuarentena del 30 de agosto al pasado jueves.

La apertura de la capital es el preámbulo de la nueva normalidad que afronta Colombia a partir del 1 de septiembre, cuando se terminará la cuarentena general decretada en marzo y se pasará a una fase de aislamiento “selectivo”, como anunció el presidente Iván Duque el pasado martes.

Los datos arrojan una tendencia a la baja, con 8.498 casos nuevos este viernes, el número más bajo de la semana y un total de 299 muertes que distan de las más de 400 del récord hasta ahora.

Siguiendo los pasos de Colombia, en Bolivia se anunció hoy la flexibilización de la cuarentena a partir de septiembre ante la necesidad de recuperar la economía, para evitar que del coronavirus se pase al "coronahambre", aseveró la presidenta interina del país, Jeanine Añez.

Los fallecidos en Bolivia por COVID-19 son 4.791 y 113.129 los casos confirmados, aunque en los últimos días el reporte de positivos ha llegado a bajar de los 1.000 diarios mientras que en jornadas anteriores superaba ligeramente los 2.000, según datos oficiales.

Con la apertura, tanto Colombia como Bolivia anunciaron la vuelta de los vuelos internacionales paralizados hasta ahora por el cierre de fronteras. El Ministerio de Salud colombiano informó que "no persisten condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales", aunque no dio una fecha para su reanudación.

Bolivia retomará a partir del 1 de septiembre los vuelos regulares de pasajeros y carga con Estados Unidos y España.

A los dos países se les suma Costa Rica, que reactiva el turismo de reuniones y amplía vuelos comerciales provenientes de EE.UU, a pesar de que este viernes registró un récord de contagiados en un solo día con 1.193 casos que hacen un total de 38.485 positivos, mientras que tiene una cifra de decesos de 407 víctimas.

AUMENTAN LOS CASOS EN ARGENTINA Y EL CARIBE

Por ranking de países, el cambio más visible es la subida de Argentina a la undécima posición en la lista de países con más casos de coronavirus, al registrar más de 370.000 casos.

El país suma 11.717 casos nuevos de COVID-19, una cifra récord que ha obligado al Gobierno argentino a extender la cuarentena hasta el 20 de septiembre.

En el Caribe se registra un aumento en los contagios y las muertes por COVID-19, con Bahamas a la cabeza que ha alentado a los gobernantes a limitar otra vez los movimientos de la población.

Los pequeños territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom) ya se acercan a los 300 fallecidos por la enfermedad.

Además, República Dominicana prorrogará el estado de emergencia por la pandemia otros 45 días el estado de emergencia decretado por el aumento de contagios de coronavirus, lo que le permitirá al Gobierno mantener el toque de queda.

La Habana también pasa a una cuarentena más estricta, al ser la zona de Cuba con la mayor complejidad de transmisión.

Por eso, las autoridades aplicarán desde el próximo 1 de septiembre durante 15 días medidas más rigurosas incluido un toque de queda nocturno para tratar de controlar los rebrotes de la COVID-19 que ya provocaron la cancelación de la reapertura en la capital.

MÁS INVERSIÓN PARA VACUNAS

En los últimos días varias organizaciones han mostrado la voluntad de financiar proyectos científicos para un tratamiento médico o una vacuna que mitigue las consecuencias de la pandemia. Con este objetivo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció hoy que apoyará a los países de Centroamérica con 350 millones de dólares para adquirir de manera oportuna una vacuna contra la COVID-19.

América resulta clave desde el punto de vista epidemiológico ya que suma unos 13 millones de casos, más de la mitad mundial, y 450.000 muertes (el 54 % del total) por coronavirus. La OMS registra 173 candidatas a vacuna: 142 todavía están en la etapa preclínica, incluidas dos de Brasil y una de Argentina, y 31 avanzaron a las pruebas en humanos, entre ellas una de Cuba. De estas últimas, siete entraron ya a la fase 3 y están en el proceso de reclutamiento masivo.