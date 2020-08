Lanzan nueva canción y video de Blackpink y Selena Gomez "Ice Cream"

Por Heejung Jung

SEÚL, 28 ago (Reuters) - El grupo femenino de K-pop Blackpink y la cantante y actriz Selena Gomez lanzaron el viernes su esperado nuevo sencillo "Ice Cream" con una fuerte aprobación de sus seguidores.

En tonos rosa y otros colores pastel, el video comienza con Gomez vestida con ropa a rayas rojas y blancas y un sombrero de marinero en el asiento del conductor de una camioneta de helados, mientras las integrantes de Blackpink Jisoo, Jennie, Rose y Lisa bailan sosteniendo un helado en una heladería rosa brillante.

La agencia que representa a Blackpink, YG Entertainment, dijo que "Ice Cream" era perfecto para el verano y completamente diferente a las canciones anteriores "Kill This Love" o "How You Like That". Ambas tenían un ritmo más dinámico y agresivo mientras que "Ice Cream" es más ligera.

"Realmente me gusta que esta canción sea algo diferente de los temas anteriores de Blackpink", dijo una fan identificada como Ariel ari. "Es un nuevo perfil y concepto que realmente les sienta bien", agregó.

El teaser de 17 segundos del video musical, lanzado el jueves, tuvo más de 14,5 millones de visitas en YouTube hasta las 0400 GMT del viernes.

"Ice Cream" también se relaciona levemente con el nuevo programa de Gomez "Selena + Chef", en el que famosos cocineros aparecen de forma remota para enseñarle a la exestrella de Disney a cocinar platos como omelets, pulpo, tacos y galletas. La serie no guionada de 10 episodios debutó este mes en la plataforma de streaming HBO MAX.

Cuando se lanzó hace dos meses, "How You Like That" de Blackpink rompió el récord de reproducción de 24 horas con 82,4 millones de visitas en su primer día de lanzamiento en la plataforma de video, según Variety.

(Reporte de Heejung Jung; Escrito por Karishma Singh; Editado en español por Lucila Sigal)