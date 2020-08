La campaña de Trump compara el acoso de los manifestantes con "actos de repudio" en Cuba

En la imagen, Mercedes Schlapp, asesora principal de la campaña Trump 2020. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington, 28 ago (EFE).- El equipo de campaña de Donald Trump denunció este viernes que asistentes al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cierre de la Convención Republicana, en la Casa Blanca, fueron acosados a la salida, y comparó los hechos con los "actos de repudio" de la Cuba de Fidel Castro.

"Las escenas que vimos anoche de los partidarios de Joe Biden acosando a quienes asistieron al discurso del presidente Trump en Washington D.C. son repugnantes y recuerdan de manera inquietante los infames 'actos de repudio' de la Cuba de Fidel Castro", señaló en un comunicado Mercedes Schlapp, asesora principal de la campaña Trump 2020.

La asesora denunció que, tras la clausura de la Convención Republicana con el discurso de Trump en los jardines de la Casa Blanca, fueron atacadas personas mayores, un senador y un congresista que perdió sus piernas sirviendo al país en Afganistán.

"Esto es inaceptable, el caos y la destrucción que hemos visto en las ciudades dirigidas por los demócratas tienen que parar. No estamos en Cuba, ni en Venezuela. En los Estados Unidos de América tenemos leyes, tenemos libertad de expresión, y no hay lugar para la intimidación política de la izquierda", agregó.

En las redes sociales se han difundido profusamente las imágenes del senador republicano por el estado de Kentucky Rand Paul y su esposa escoltados por un grupo de policías mientras los manifestantes le exigían que dijera el nombre de Breonna Taylor, la joven afroamericana que en marzo murió tiroteada por policías siendo inocente, como un gesto de reconocimiento de lo sucedido.

En una entrevista con Fox, Paul calificó de "espantoso" lo ocurrido, y dijo haber temido por su integridad y la de su esposa.

"Si nos hubieran alcanzado, nos habrían hecho caer al suelo. Es posible que no nos hubieran matado, sólo habríamos resultado heridos por patadas en la cabeza o patadas en el estómago hasta dejarnos sin sentido", afirmó.

Poco después del incidente, Paul indicó en Twitter que había sido atacado por una "multitud enfurecida de más de 100 personas, a una cuadra de la Casa Blanca" y agradeció a la Policía "por salvar literalmente" sus vidas de una "turba enloquecida".

En la noche del jueves, cientos de manifestantes se concentraron en la recientemente bautizada plaza Black Lives Matter, en frente de la Casa Blanca, con bocinas y silbatos para protestar mientras Trump ofrecía su discurso de aceptación de la candidatura republicana para las elecciones de noviembre.

Estados Unidos vive una nueva ola de protestas raciales después de que un policía blanco en Kenosha (Wisconsin) disparara siete veces por la espalda al afroamericano Jacob Blake, quien actualmente se encuentra en estado grave en el hospital con el riesgo de quedarse parapléjico.