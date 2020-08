11/12/2018 Kiko Hernández habla de cómo se sintió tras la reaparición de Mila Ximénez en "Sálvame". MADRID, 28 (CHANCE) Mila Ximénez reaparecía en la tarde del jueves en "Sálvame" para dar una sorpresa, principalmente, a Kiko Hernández por su cumpleaños. Y es que la colaboradora y el ahora presentador del programa tienen una gran amistad desde hace muchos años, y la ex de Manolo Santana no quiso dejar pasar la ocasión de emocionar a su compañero de batallas presentándose sin previo aviso en el plató de Mediaset. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Mila Ximénez reaparecía en la tarde del jueves en "Sálvame" para dar una sorpresa, principalmente, a Kiko Hernández por su cumpleaños. Y es que la colaboradora y el ahora presentador del programa tienen una gran amistad desde hace muchos años, y la ex de Manolo Santana no quiso dejar pasar la ocasión de emocionar a su compañero de batallas presentándose sin previo aviso en el plató de Mediaset.



Después de este reencuentro tan especial, Kiko Hernández nos ha contado, emocionado, qué sintió cuando vió a Mila aparecer por sorpresa en el programa.



- CHANCE: Kiko menudo sorpresón el de esta tarde. ¿Cómo has recibido la sorpresa, te lo esperabas?



- KIKO: No, no me lo esperaba.



- CH: Qué has sentido al ver a tu compañera y amiga pisar su casa?



- KIKO: Muy contento, imagínate, feliz.



- CH: ¿La ves con fuerza?



- KIKO: Sí, con fuerza y con ganas de volver.



- CH: ¿La ves pronto en televisión?



- KIKO: Sí, hoy la he visto con muchas ganas de volver.



- CH: Ella dice que el miércoles tiene una prueba en la que puede salir muy victoriosa.



- KIKO: Tiene fuerza para dar y para regalar, seguro.



- CH: Todo un orgullo.



- KIKO: Sí, quiero reencontrarme con ella ya otra vez en la batalla, en Sálvame.



- CH: Un buen regalo de cumpleaños.



- KIKO: Ha sido todo un regalo.