Jóvenes colombianos protestan con tambores contra las matanzas y piden justicia

Un grupo de mujeres toca tambor durante una manifestación contra las masacres hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 28 ago (EFE).- Un grupo de manifestantes, en su mayoría de comunidades negras, protestó este viernes con tambores frente a la Fiscalía colombiana en Bogotá por las masacres recientes en el país, pedir a las autoridades resultados en las investigaciones y ayuda para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19.

"Estamos acá para exigir respuesta a cada uno de los asesinatos y para ver cómo va la investigación", dijo a Efe Yasir Moreno, quien hace parte de una organización de afrodescendientes de Bogotá.

Colombia ha sido escenario en las últimas semanas de nueve matanzas que se han cobrado la vida de 43 personas por lo cual el Gobierno asignó equipos especializados para que investiguen los hechos ocurridos en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.

Según Moreno los organismos del Estado no cumplen con la labor de investigar las matanzas, pese a que el Gobierno anunció hoy la detención de dos presuntos autores del asesinato de cinco adolescentes en Cali (suroeste).

Durante la protesta los muchachos acompañaron sus peticiones al Gobierno colombiano con música y pancartas en las que se leía: "Exigimos nuestras ayudas humanitarias inmediatas". "No más racismo, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos".

RACISMO Y ABANDONO ESTATAL

En declaraciones a Efe, Stella Cortés, otra manifestante, aseguró que entre las razones de la violencia están el racismo y el abandono del Estado a las comunidades.

"Estamos aquí por muchas razones: en primer lugar por el racismo y por el asesinato de nuestros jóvenes", dijo en tono vehemente la mujer, quien además reclamó que no tiene trabajo ni una vivienda digna en Soacha, una población aledaña a Bogotá, en donde habita.

"Somos desplazados. No ha llegado ni ayuda del Gobierno, ni mercados, ni indemnizaciones, ni ayudas humanitarias y somos desplazados", aseguró la mujer.

Cortés aseguró que desde que comenzó la pandemia del coronavirus la Alcaldía de Soacha solamente le ha ayudado con víveres una vez, lo que consideró insuficiente porque nadie vive "con un litro de aceite cinco o seis meses".

Según el Ministerio de Salud el país tiene 582.022 casos de la COVID-19 y 18.468 personas han perdido la vida por la pandemia.

PREOCUPACIÓN POR LA JUVENTUD

Sobre las matanzas, Cortés lamentó que actualmente "no sabemos realmente qué está pasando ni quién está matando a nuestros jóvenes".

Horas antes de esta protesta, las autoridades anunciaron la captura de dos guardias de seguridad como presuntos autores de la matanza de cinco jóvenes perpetrada el pasado 11 de agosto en una plantación de caña de azúcar en las afueras de Cali.

Los capturados esta madrugada "como presuntos autores de la muerte de estos menores de edad" son Jefferson Marcial Angulo Quiñonez y Juan Carlos Loaiza Ocampo, quienes hacían parte de un grupo de vigilantes de la zona, dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien se trasladó a Cali con el presidente colombiano, Iván Duque, para hacer el anuncio.

Otra manifestación hoy tuvo lugar en la Universidad Nacional, la principal pública del país, donde estudiantes exigieron que cesen las masacres y que el Gobierno apruebe la matrícula gratuita para la educación superior en instituciones del Estado.