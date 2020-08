Ivanka Trump: "Donald Trump ha cambiado Washington"

Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos -Donald Trump-, fue registrada este jueves, durante su intervención en la Convención Nacional Republicana, en el ala sur de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Doug Mills EFE/EPA/Erin Scott

Washington, 27 ago (EFE).- Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves a su padre durante la Convención Nacional Republicana, tal y como hizo cuatro años atrás, al destacar que su Presidencia "ha cambiado Washington".

"Nuestro presidente se niega a renunciar a sus creencias para ganar puntos con la elite política. Para mi padre, ustedes (el pueblo) son la elite. Washington no ha cambiado a Donald Trump, Donald Trump ha cambiado Washington", dijo Ivanka Trump en su discurso desde el jardín sur de la Casa Blanca.

"La gente -agregó- lo ataca por ser poco convencional, pero lo amo por ser real y lo respeto por ser efectivo".

Mientras Ivanka Trump pronunciaba el discurso ante más de 1.000 personas, de fondo se escuchaban bocinas de una protesta antigubernamental convocada afuera de la Casa Blanca.

La hija favorita del presidente aludió en diversas ocasiones a su discurso hace exactamente cuatro años, durante la Convención Nacional Republicana de 2016 celebrada en Cleveland, donde también tuvo el papel de introducir a su padre.

"Hace cuatro años les dije que lucharía junto a mi padre y cuatro años después, ¡aquí estoy!", afirmó Ivanka Trump.

La hija y asesora del presidente defendió que su padre "tiene fuertes convicciones, sabe en lo que cree y dice lo que piensa".

"Reconozco que el estilo de comunicación de mi papá no es del gusto de todos. Y sé que sus tuits pueden parecer un poco sin filtro, pero los resultados, los resultados hablan por si mismos", defendió Ivanka Trump, que también dijo que "estés de acuerdo con él o no, siempre sabes dónde está parado".

Ivanka Trump introdujo así a su padre, que en su discurso aceptó la nominación del Partido Republicano para encabezar la candidatura a la reelección en las elecciones de noviembre próximo.