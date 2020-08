Isa Pantoja indignada, denunciará a Miriam Saavedra por hablar de su orientación sexual

10/01/2020 Isa Pantoja, en una reciente imagen de archivo, va a emprender medidas legales contra la ex de Carlos Lozano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Miriam Saavedra se ha convertido - a raíz de la cuarentena obligatoria que deben guardar algunos de los colaboradores de "Sálvame" a raíz del positivo en Coronavirus de Marta López, en uno de los rostros habituales en las tardes de Telecinco. La peruana, que lo mismo critica a Carlos Lozano que desmiente un affaire con Froilán, nos ha sorprendido en este caso hablando de la famosa nochevieja del año pasado en Cantora.



Recordemos que, en su día, Kiko Rivera atacó a su hermana Isa asegurando que dos de sus amigas habían tenido relaciones íntimas en la famosa finca, delante de los invitados y sin cortarse lo más mínimo. Un comportamiento que no sentó bien en la familia Pantoja, pero en el que Chabelita no habría estado implicada, puesto que estaba durmiendo con Asraf en ese momento.



Volviendo al presente, año y medio después Miriam Saavedra ha vuelto a sacar el famoso tema, asegurando que Isa habría participado en ese escarceo sexual con sus amigas y que el novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, quiso unirse a la "fiesta". La hija de Isabel Pantoja no tardó en enviar un burofax a "Sálvame" para que la princesa inca recfiticase en sus declaraciones, pero la ex de Carlos Lozano no dió su brazo a torcer.



Tras el programa, pudimos hablar con Isa Pantoja que, muy enfadada, asegura que ha puesto en manos de sus abogados las acusaciones de Miriam Saavedra. Acompañada por su amiga Aneth, la influencer se muestra indignada con la peruana, que un día fue su amiga, y contra la que ahora va a tomar medidas legales.



