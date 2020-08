Honduras suma 1.020 casos nuevos de COVID-19 y 56 fallecidos en las últimas horas

Los contagios de coronavirus en Honduras totalizaron 57.669 y las muertes sumaron 1.803 desde que el pasado 11 de marzo el Gobierno informó los primeros tres casos positivos de la enfermedad, indicó el organismo hondureño en cadena de radio y televisión. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 27 ago (EFE).- Honduras reportó este jueves 1.020 casos positivos de la COVID-19 y acumuló 56 defunciones más a causa de la pandemia, según las cifras divulgadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Los contagios de coronavirus en Honduras totalizaron 57.669 y las muertes sumaron 1.803 desde que el pasado 11 de marzo el Gobierno informó los primeros tres casos positivos de la enfermedad, indicó el organismo hondureño en cadena de radio y televisión.

Las autoridades sanitarias reportaron la realización de 1.746 pruebas PCR, no todas de un mismo día, de ellas 1.020 dieron positivo y 726 negativo.

Los 18 departamentos de Honduras sumaron hoy casos de coronavirus.

El departamento de Francisco Morazán, en el centro, donde se ubica la capital, es la región que más contagios notificó hoy, con 144, seguido de Cortés y Yoro, ambos en el norte, con 123 casos cada uno.

El Sinager también añadió a sus estadísticas 56 muertos por la COVID 19, de los que 22 correspondieron al departamento de Atlántida (Caribe), 18 en Francisco Morazán, quince en Cortés y uno en Ocotepeque (occidente).

La cifra de hospitalizados se mantiene en 902, de los que 664 presentan un cuadro estable, 198 graves y 40 en unidades de cuidados intensivos.

Honduras además reportó 417 casos de personas que lograron recuperarse de la COVID-19, con las que ya suman 9.586 las que se han salvado de morir.

La tasa de letalidad por la enfermedad en Honduras, país que tiene 9,3 millones de habitantes, más de la mitad en pobreza, es de 3,12 %.

DELEGACIÓN HONDUREÑA VIAJA A TURQUÍA

Una delegación hondureña viajará este viernes a Turquía para comprobar el proceso de construcción y definir el plazo de entrega y servicio de mantenimiento de los hospitales móviles que Honduras compró a una empresa de ese país.

“Queremos verificar in situ la calidad de los equipos enviados, no queremos que se presenten problemas como los suscitados con los primeros dos hospitales”, de los siete adquiridos por el Gobierno a través de Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H), dijo uno de los miembros de la Junta Interventora de esa institución, Gustavo Boquín.

Señaló que ingenieros y un biomédico de INVEST-H serán los encargados de "constatar en la fábrica si los hospitales que serán embarcados cumplen con todas las medidas y lo necesario para atender a los hondureños como se debe”.

Honduras compró en abril pasado siete hospitales móviles a una empresa en Turquía, de los cuales dos llegaron el 10 de julio y están en proceso de instalación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país.

Los nosocomios, valorados en unos 48 millones de dólares, fueron adquiridos a través de INVEST-H, cuyo exdirector ejecutivo, Marco Bográn, está siendo investigado por el Ministerio Público, luego de múltiples denuncias de sectores de sociedad civil que, aseguran, que en la compra ha habido corrupción.