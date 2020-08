Honduras será sede de la II Conferencia de expertos de América sobre migración

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García de Hernández. EFE/Carlos Díaz/Archivo

Tegucigalpa, 27 ago (EFE).- Honduras acogerá de manera virtual entre el 1 y 2 de septiembre la II Conferencia Internacional de Migración, en la que expertos de América dialogarán sobre la recuperación socioeconómica y la migración irregular en el marco de la pandemia de la COVID-19, informó este jueves una fuente oficial.

La sede del encuentro, cuyo lema es "Nuevos Retos, Nuevas Esperanzas", fue confirmada hoy por la primera dama de Honduras, Ana García, indicó la Presidencia hondureña en un comunicado.

Los fenómenos mundiales de migración requieren "soluciones regionales con enfoques integrales y coherentes que garanticen un desarrollo sostenible y la solución a los desafíos que plantea la migración en todas sus dimensiones", subrayó.

La primera dama y esposa del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indicó que los migrantes no sólo se exponen a bandas criminales, traficantes de personas y extorsionadores, sino también a la pandemia del coronavirus que ha causado miles de muertos en el mundo.

La II Conferencia Internacional de Migración fue convocada por el Gobierno de Honduras, país que también albergó el primer encuentro sobre la temática en 2014, en el marco de la celebración del mes dedicado a la prevención de la migración.

García dijo que la I Conferencia Internacional constituyó un espacio de diálogo y reflexión que permitió a los Gobiernos y actores involucrados "compartir líneas estratégicas, que representaron un marco de acción y compromiso para responder a los retos y desafíos que conlleva el crecimiento de los flujos migratorios desde una perspectiva regional".

Seis años después, además de los restos de la migración, "“nos enfrentamos con esta pandemia y es aquí donde poder compartir las experiencias de los países nos ayudará a establecer acciones que apoyen la gestión migratoria contemplando retornados, hondureños en el extranjero, migrantes extra continentales y los migrantes irregulares que viene de otros países”, enfatizó.

“El tema migratorio no es un tema de números y cifras, es un tema de vidas humanas, un tema de personas con sueños y aspiraciones, y ese siempre ha sido el compromiso de Juan Orlando (Hernández), de poder apoyar de la mejor manera a nuestros compatriotas, que puedan tener las oportunidades en su país y no tener que buscarlo en el exterior”, aseguró la primera dama.

El encuentro será inaugurado con el panel "COVID-19: contexto migratorio en Honduras", en el que participarán la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El segundo día, los secretarios de Relaciones Exteriores de la región participarán en el debate "Migración y recuperación socioeconómica".

A la conferencia internacional también asistirán integrantes de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de Gobierno (ALMA), quienes intervendrán en la exposición "Migración en tiempo de pandemia", con el objetivo de reducir los riesgos y las vulnerabilidades a las que se enfrentan los migrantes durante el viaje, según la información.