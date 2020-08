Fútbol.- (Previa) Liverpool y Arsenal inauguran la nueva temporada en Inglaterra con la Community Shield

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Liverpool y el Arsenal, campeones de la Premier y la FA Cup, respectivamente, bajarán el telón de la nueva temporada en Inglaterra con la disputa de la Community Shield, el primer título del curso apenas cinco semanas después del campeonato liguero 2019/20.



El enfrentamiento de este sábado en Wembley (17.30 horas), que se jugará nuevamente sin espectadores debido a la pandemia de coronavirus en curso, medirá a dos equipos en fase de preparación, pero sin perder la perspectiva de su importancia. No es un partido más de pretemporada, es la primera oportunidad de lograr un título.



"Después del Arsenal, muchos de nuestros jugadores irán a con sus selecciones y ahora necesitan un entrenamiento adecuado. El fin de semana será complicado, pero estaremos lo más preparados posible", indicó Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, en la rueda de prensa previa al partido.



El vigente campeón de Liga, con una distancia sideral respecto al Manchester City, llega a la Community Shield con la plantilla al completo, incluido el capitán Virgil van Dijk, que está listo para jugara pese al traumatismo que sufrió en su cabeza, recientemente en un amistoso con el Salzburgo.



Cuando faltan dos semanas y media para que comience la Premier, Klopp tendrá que elegir entre apostar por un equipo más fiable o, por contra, si da descanso a sus habituales titulares para entregar a otros la oportunidad de brillar en esta final.



Es poco probable que el capitán Jordan Henderson, que aún se recupera de una lesión en la rodilla, arranque de titular, mientras que el delantero Rhian Brewster busca un puesto en el once. El jugador de 20 años está de vuelta tras una exitosa cesión en el Swansea y hay muchas expectativas depositadas en él.



"Rhian es un niño y lo sabe", dijo Klopp. "Puede aprender muchas cosas, pero es un goleador nato, eso es lo que es. Tiene que estar más involucrado en el juego cuando está en el campo, pero tengo que decir que en los momentos decisivos está al cien por cien", agregó el técnico del Liverpool, un equipo que no gana esta competición desde 2006.



EL ARSENAL, TRES 'COMMUNITYS' EN SEIS AÑOS



Por su parte, el Arsenal -que ha ganado tres veces la Community en los últimos seis años- afronta el partido sin presiones, y con algunas novedades en su once inicial, como por ejemplo la vuelta del portero Bernd Leno, ya recuperado de su lesión.



Además, una de las grandes atracciones en el equipo 'gunner', dirigido por el español Mikel Arteta, será el flamante fichaje Willian, ex del Chelsea, que también está listo para ser de la partida este sábado. Tampoco faltará a la cita el joven Ainsley Maitland-Niles, disponible pese a sus rumores de salida.



"Todo es muy difícil e imprevisible en esta temporada. Intentaremos llegar lo mejor posible al duelo con el Liverpool. Queremos estar a punto desde el primer partido porque la Premier llega muy rápido", indicó el entrenador de los londinenses.