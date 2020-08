Fórmula 1.-.-Verstappen lidera, Sainz es noveno y Ferrari se despeña

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres por delante de Daniel Ricciardo (Renault) y Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que Carlos Sainz (McLaren) ha empezado noveno en un día sin la temida aparición de la lluvia.



Hamilton y Verstappen, los dos primeros clasificados del Mundial, vivieron una interesante lucha por el mejor registro en la que se coló Ricciardo de forma inesperado. El australiano acabó segundo, a solo 48 milésimas del piloto de Red Bull, y eso que rodó 20 minutos menos porque tuvo que detener su coche por precaución debido a una pérdida de presión hidráulica.



Valtteri Bottas (Mercedes), sexto al final del día, marcó el mejor tiempo en la sesión matinal y por la tarde recogió el testigo Verstappen al parar el cronómetro en 1:43.744. El piloto de Hasselt, que encadena cinco carreras subiendo al podio, no llegaba con los mejores presagios a Spa-Francorchamps, pero sus previsiones han podido cambiar a mejor tras este esperanzador arranque.



La tercera posición fue para Hamilton a menos de una décima de su perseguidor en el campeonato -96 milésimas- en una jornada sin protagonismo para el clima pese a los pronósticos, que indican que este sábado podría seguir la tregua y auguran mucha más probabilidad de lluvia durante la carrera del domingo.



Red Bull confirmó sus buenas sensaciones con la cuarta posición de Alex Albon y Sergio Pérez (Racing Point) también acabó por delante del segundo monoplaza de Mercedes. Con menos de medio segundo perdido respecto a Verstappen también concluyeron Lando Norris (McLaren) y Esteban Ocon (Renault).



Por detrás de todos ellos, Sainz finalizó noveno a más de siete décimas. El madrileño no encontró sus mejores sensaciones en un circuito que no se le ha dado especialmente bien a lo largo de su carrera en F1, con tres abandonos en cinco carreras, aunque espera mejorar durante la calificación.



Además, el arranque en el circuito belga también dejó el pobre rendimiento de Ferrari. El equipo italiano, que salió vencedor en las dos últimas visitas a Spa, peleó muy lejos de las primeras posiciones con los puestos decimoquinto y decimoséptimo de Charles Leclerc y Sebastian Vettel, respectivamente.