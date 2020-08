Fallece el soldado colombiano que fotografió la Guerra de Corea

En junio pasado, Díaz Velasco, quien nació en el municipio de Vélez (departamento de Santander, este) en 1933, mostró las fotos que sacó en la Guerra de Corea con su máquina Kodak, que hoy aún funciona, en la conmemoración de la participación de Colombia con motivo del 70 aniversario del conflicto. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Bogotá, 28 ago (EFE).- El sargento mayor de infantería Gilberto Díaz Velasco, el soldado colombiano que captó en más de 600 fotos la participación del país en la Guerra de Corea, falleció este viernes a los 87 años de edad, informaron fuentes militares.

"Hoy falleció el sargento mayor (RA) Gilberto Díaz, veterano de Corea y héroe de Old Baldy (Corea del Sur)", afirmó en sus redes sociales el comandante del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro.

Agregó que el sargento "dio lo mejor por defender la libertad. Fuerza para su familia y amigos. El recuerdo de su historia se mantendrá vivo con su gran pasión: la fotografía".

En junio pasado, Díaz Velasco, quien nació en el municipio de Vélez (departamento de Santander, este) en 1933, mostró las fotos que sacó en la Guerra de Corea con su máquina Kodak, que hoy aún funciona, en la conmemoración de la participación de Colombia con motivo del 70 aniversario del conflicto.

El soldado colombiano no había cumplido 18 años aún cuando llegó a Corea en 1952 y en la escala previa compró en Tokio, por cinco dólares, una cámara que le serviría para componer un testimonio único de los catorce meses que pasó en la península de Corea, un lugar del que sabía poco al llegar.

"No es fácil recordar esa aventura. Hoy en día estoy contento de haber podido regresar con la satisfacción del deber cumplido", rememoró en 2018 a Efe Díaz, quien partió en 1952 como soldado del Batallón Colombia y se retiró como sargento mayor de infantería.

En junio, durante la conmemoración, recordó que "la película" con la que tomaba las fotos "se la pedía a los que iban de permiso a Japón".

"Tenía que mandar a revelar a Hawaii y de ahí enviaban las fotos a nuestro apartado de correos en San Francisco, desde donde las hacían llegar hasta Corea. Los portes eran 12 centavos de dólar", contó.

Colombia y Corea del Sur mantienen una estrecha amistad desde mediados del siglo XX cuando el primero fue el único país latinoamericano que envió un batallón a la Guerra de Corea (1950-1953) en apoyo de las tropas surcoreanas.

De los 5.204 militares colombianos que combatieron en ese conflicto, 143 murieron, 557 fueron heridos, 71 desaparecieron y de los 30 que fueron capturados por las tropas enemigas, dos nunca volvieron, dicen que por voluntad propia.