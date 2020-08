Etiopía.- Estados Unidos amenaza con cortar parte de su ayuda a Etiopía por la disputa de su Gran Presa del Renacimiento

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha aprobado un plan para suspender buena parte de la ayuda a Etiopía como medida de presión por el conflicto internacional generado por la Gran Presa del Renacimiento del país africano con otros países del Nilo Azul, como Sudán o especialmente Egipto, que teme que la monumental estructura provoque una catástrofe agrícola en su territorio.



Según fuentes de Foreign Policy, la decisión, adoptada esta semana, podría afectar a los 130 millones de dólares en ayuda humanitaria que Estados Unidos tiene apalabrados para Etiopía, ahora mismo ocupada en el llenado de la presa.



Las fuentes de la revista, responsables del Gobierno y del Congreso de Estados Unidos, han apuntado que el plan no es definitivo y que la cantidad restringida podría ser menor en último término.



Sin embargo, ahora mismo corren peligro múltiples programas de seguridad, educación, lucha antiterrorista y contra el tráfico de personas. Permanecerían inalterados los envíos de ayuda de emergencia, alimentaria, o sanitaria (empleada en la lucha contra la Covid-19 o el VIH).



Desde Etiopía se cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha alineado con Egipto y con su presidente, Abdelfatá al Sisi, dado que la Casa Blanca no ha efectuado una medida similar en lo que a Egipto concierne, lo que rompe su posición virtual de "mediador imparcial" en una de las pocas disputas diplomáticas en África donde el presidente estadounidense ha decidido ser parte activa.



Si bien responsables del Gobierno creen que todavía no es momento de activar este plan porque perciben que todavía existe "un camino viable para progresar", desde el Congreso se ha expresado asombro y consternación sobre el planteamiento de esta medida.



"Me parece una forma ilógica de demostrar que te preocupas por tus amigos", según una fuente de Foreign Policy.



Los responsables de la nación del este de África esperan que la presa cuyo coste de 4.600 millones de dólares, ha sido totalmente financiada por el Gobierno etíope, alcance su capacidad total de generación de energía en 2023. La instalación está completa ya al 75 por ciento, aproximadamente.