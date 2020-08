Estados Unidos.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:



EL PAÍS: "Podemos lanza un desafío a Sánchez para excluir a Cs del Presupuesto"; "España ensaya en humanos una vacuna contra la covid"; "Guía de la cultura para el otoño más incierto Libros, arte, cine, series y música para una atípica 'rentrée'"; "El espíritu de Luther King revive en EEUU. Gran marcha en Washington contra el racismo tras el cierre de la convención republicana".



EL MUNDO: "Iglesias rompe la estrategia de Sánchez con los Presupuestos"; "Marcha masiva en Washingthon"; "España criba desde el martes a los voluntarios para el ensayo de la vacuna"; "Test, turnos rotatorios y aplicaciones: así vuelve el Ibex a la oficina"; "El PSOE facilita que Cádiz elimine de su callejero al Rey Juan Carlos"; "Lukashenko no quiere testigos de su represión: a la caza del periodista internacional".



LA VANGUARDIA: "Primer ensayo con humanos de una vacuna anti-Covid-19 en España"; "La Ciutadella reabre tras el accidente mortal por una palmera"; "Messi propone al Barça negociar una salida pactada"; "Podemos rechaza un acuerdo con Cs para el presupuesto".



ABC: "Sin vacuna contra la propaganda del Gobierno. Illa improvisa una rueda de prensa cuando rozamos los 10.000 contagios para anunciar los primeros ensayos en España de un laboratorio belga sin ninguna financiación ni participación del Estado. En el ensayo en fase 2 intervendrán tres hospitales y 190 voluntarios sanos, con la esperanza de obtener los primeros resultados en unos meses, pero no dará prioridad en el reparto de dosis".



EL PERIÓDICO: "Educación desaconseja cursar extraescolares"; "Messi ofrece un arreglo pacífico a Bartomeu"; "Podemos aprieta al PSOE para apartarlo de Ciudadanos"; "Multitudinaria marcha antirracista en Washington"; "Tour 2020. Desafío: alcanzar París".



EL CORREO: "Vuelta a clase con mascarilla, recreos bajo vigilancia extrema y con los padres en vilo"; "Murga: "Hay más de 40 personas luchando contra la muerte porque alguien ha estado de copas"; "España autoriza el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra la Covid-19"; "Clamor contra el racismo. La marcha en recuerdo de Luther King en Washington sacude a un país dividido por los casos de brutalidad policial contra los negros"; "Empleo y sanidad centran el debate del PNV y el PSE para rediseñar el Gobierno"; "Podemos avisa a Sánchez que no apoyará unos Presupuestos pactados con Cs"; "Acto contra la Guardia Civil en Alsasua"; "27.500 pensionistas menos en la pandemia".



LA RAZÓN: "España reclutará 190 voluntarios para la vacuna anti-Covid"; "La cruzada de Trump contra la violencia y el caos"; "El veto de Podemos a Cs anticipa otro choque Sánchez-Iglesias"; ""Hay ministros en el Gobierno que alientan los ataques a la Guardia Civil""; "España pierde un total de 27.592 pensionistas tras el coronavirus".