España.- Podemos dice que si se investigara a Casado como se ha hecho con ellos, "estaría en la cárcel"

24/07/2020 La portavoz de Podemos Isa Serra durante su rueda de prensa en la que ha ofrecido declaraciones a los medios tras la reunión de la Ejecutiva en la sede del partido, en Madrid (España), a 24 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Serra asegura que las acusaciones sobre financiación irregular y 'caja b' son "absolutamente falsas"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha negado cualquier tipo de financiación irregular, existencia de 'caja b' o sobresueldos en la formación morada y ha lamentado que sea el partido más investigado, para espetar que si se desplegara una investigación de las mismas características al líder del PP, Pablo Casado, éste "estaría en la cárcel".



Así lo ha indicado en rueda de prensa junto a su homólogo Rafa Mayoral para analizar la actualidad política, para aseverar que las acusaciones de irregularidades en Podemos son "absolutamente falsas".



Preguntada sobre las investigaciones en curso por la financiación y cuentas del partido, Serra ha detallado que no se ha aportado ninguna prueba o documento que arroje algo más que la "rumorología" que se ha lanzado sobre el tema, en referencia a la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente y su posterior declaración judicial.



A su vez, Serra ha criticado que algunos medios están "tergiversando" los términos de la investigación sobre una presunta 'caja b' o sobresueldos cuando "es evidente" que el exabogado del partido no aporta ninguna prueba.



TODO QUEDARÁ EN NADA



Para la dirigente de la formación morada, esta situación no solo causa daño a Podemos sino a la democracia porque "todo lo investigado va a quedar en nada", como las anteriores querellas. En este sentido, ha recalcado que Podemos colaborará con la Justicia en todo lo que le demande para esclarecer la denuncia.



No obstante, Serra ha lamentado que sean el partido "más investigado" desde que nació y ha cargado contra las "investigaciones prospectivas". "Si se hiciese una investigación de estas características a Pablo Casado, estaría en la cárcel", ha recalcado.



Mientras, Mayoral ha dicho que confían en que "una vez por todas" se aclare toda la verdad, que los "rumores no se conviertan en causas judiciales" y que las cosas se hagan "con garantías".



Al mismo tiempo, ha demandado que en el 'caso Villarejo' se aborde "el centro de la investigación y que es que el propio excomisario dijo en sede judicial que había entregado a la dirección adjunta de la Policía Nacional (en la etapa en la que estaba dirigida por el miembro del PP Ignacio Cosidó) archivos encontrados hasta en tres dispositivos encontrados.



LO DE LA TARJETA DE DINA HA QUEDADO ACREDITADO QUE ERA "TODO HUMO"



El dirigente de Podemos ha añadido que Villajero era el jefe de una organización criminal dedicada al "espionaje político, la fabricación de pruebas y a la extorsión", no solo en el caso de Podemos sino a empresas muy importantes.



Mayoral ha recalcado que esta trama ilegal y el espionaje político a un partido, Podemos, es uno de los mayores escándalos surgidos en democracia y ha indicado que el asunto de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, la exasesora del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha quedado acreditado que es "todo humo para evitar permanentemente la cuestión central", que es la traba del espionaje. "Confiamos en que de una vez por todas la justicia ponga las cosas en su sitio".