El uruguayo Ramírez afirma que Querétaro debe comenzar a ganar fuera de casa

Querétaro (México), 28 ago (EFE).- El centrocampista uruguayo Kevin Ramírez afirmó este viernes que el Querétaro debe aprovechar la ventaja de jugar en estadios vacíos para comenzar a ganar fuera de casa en el torneo Apertura mexicano.

"En los partidos de visitante debemos mentalizarnos porque si me dices que jugamos de visita ante estadios llenos con hinchas que alientan a su equipo eso te puede frenar, pero ahora que jugamos sin público es momento de aprovechar", dijo Ramírez.

Los Gallos de Querétaro ocupan el décimo puesto en el Apertura, con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate obtenidos en casa. El equipo ha perdido los tres partidos de visitante,

"Como todos, en casa tenemos la obligación de ganar, ser fuertes, pero nos ha pasado que cuando salimos somos distintos y es el chip que tenemos que cambiar porque el torneo va muy rápido. Debemos jugar igual que cuando jugamos de local", afirmó.

E"De visitante tenemos que ser más intensos, como lo hicimos en casa ante Cruz Azul y América. De locales no los dejamos respirar y esa es la única forma en que vamos a poder ganar los partidos", agregó.

En la séptima jornada el Querétaro visitará el próximo domingo al Santos Laguna, antepenúltimo clasificado.

"Santos es un equipo que no ha obtenido los resultados que se merece y nosotros debemos aprovechar esa situación, ellos son locales, van a salir a presionarnos, a buscar el gol rápido. Nosotros debemos sacar provecho de ello y ser contundentes", dijo.

"Debemos entrar enfocados desde el minuto uno hasta el 90. Es la única manera en que nosotros podemos sacar esa victoria de visitante que tanto nos hace falta", concluyó.