El Libertad de Ramón Díaz no despega al empatar en casa con Sportivo Luqueño

En la imagen, el entrenador de Libertad, Ramón Díaz. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 27 ago (EFE).- El Libertad no pasó este jueves del empate sin goles ante un agresivo Sportivo Luqueño que puso en apuros al conjunto de Ramón Díaz, que buscaba los tres puntos en su casa para alcanzar al escolta, Olimpia, y mirar más de cerca a Cerro Porteño, el líder del Apertura.

El resultado del partido, que cerró la decimosexta fecha, deja al Gumarelo igualado a 30 puntos con Guaraní, pero 2 por detrás de Olimpia y a 6 del Ciclón, que este domingo se verán las caras en la siguiente jornada.

El Gumarelo lo intentó y se mostró mejorado y armonioso en el juego de conjunto, que es la asignatura pendiente de los de Díaz desde el reinicio del torneo, y que le costó perder el liderato que ostentaba desde el periodo anterior a la cuarentena.

La mejor versión de los locales se dio en la segunda mitad, si bien no estuvo acompañada de la definición en gol pese a la entrada en ese tiempo de Oscar Cardozo e Iván Piris, que se adentraron con peligro en el área del Luqueño.

El equipo de la ciudad de Luque, aunque en la segunda mitad fue inferior, derrochó una velocidad e intensidad que en ocasiones arrinconó a Libertad.

En ese sentido, Isidro Pitta y Blas Díaz, los más destacados de los visitantes, dieron serios avisos, pero con la misma ausencia de concreción que el Gumarelo.

Sportivo Luqueño, que con el punto se sitúa en la zona de confort de la tabla, pudo haber convertido en gol alguna de sus combinaciones del primer tiempo, que estuvo más abierto que el segundo.

Los mismos que Libertad, con Antonio Bareiro como el más incisivo, pero también sin puntería.

Dos puntos que no pudo recaudar Libertad bajo la presión de los marcadores de la fecha de los otros tres gallos del torneo, que no fallaron.

Cerro Porteño había ganado a 12 de Octubre el miércoles (1-2), Olimpia a Guaireña (0-3) y Guaraní a Nacional (1-0).

La decimoséptima jornada, del total de 22, tiene el reflector en el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia en la cancha del primero.

Un día antes, el sábado, Guaraní se medirá con River Plate y el lunes Libertad con Sol de América.