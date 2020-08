El Inter de Coudet expone su liderato en una fecha de urgencias para Flamengo

El entrenador de Internacional, Eduardo Coudet. EFE/ Elvis González/Archivo

Sao Paulo, 28 ago (EFE).- El Internacional, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, expondrá este sábado su liderato en el Campeonato Brasileño ante el Botafogo en una sexta jornada marcada por las urgencias de un Flamengo y el clásico entre Sao Paulo, sin el lesionado Dani Alves, y Corinthians.

El conjunto de Porto Alegre vive un momento de dulce. No lideraba la clasificación desde hacía dos años y los números en este arranque de la Liga son prometedores: cuatro victorias y una derrota.

Coudet ha conseguido ensamblar a un equipo que hoy cuenta con el mejor ataque de la competición, con ocho goles en cinco partidos, y que apenas ha recibido dos.

Y todo ello a pesar de la sensible baja de larga duración de Paolo Guerrero, quien se recupera de una rotura del cruzado de la rodilla.

Sin embargo, Thiago Galhardo, de 31 años, ha tomado el testigo de su compañero y ya ha anotado tres goles, los mismos que llevaba el delantero peruano antes de su lesión.

No obstante, la directiva colorada no se conforma y ha cerrado un acuerdo con el punta uruguayo Abel Hernández, de 30 años quien previsiblemente llegará ester viernes a Porto Alegre para firmar su contrato con el actual líder brasileño.

Pero será difícil que llegue a tiempo para el partido de este sábado en Río de Janeiro. El Inter tiene dos puntos de ventaja sobre el Vasco da Gama, que cuenta con un partido menos y jugará en el Maracaná frente al Fluminense.

Por detrás aparece un Sao Paulo que viene de ganar por la mínima al Athletico Paranaense en un partido adelantado de la undécima jornada, aunque esos tres puntos le salieron muy caros al plantel de Fernando Diniz.

En un lance fortuito tras un saque de banda, la máxima estrella del Tricolor de Morumbí, Dani Alves, se fracturó el cúbito del antebrazo derecho y tuvo que pasar al quirófano.

El tiempo de baja para el lateral de 37 años es indefinido por lo que está descartado para el clásico paulista de este domingo contra el Corinthians, que navega en mitad de la tabla y su rendimiento no termina de convencer.

El extremo venezolano Rómulo Otero podría debutar con la camiseta albinegra tras llegar a un acuerdo para su cesión con su club, el Atlético Mineiro, que dirige el argentino Jorge Sampaoli.

Sin salir del estado de Sao Paulo, el Flamengo, dirigido por el español Domènec Torrent, tendrá una dura prueba de fuego en el estadio Vila Belmiro, la casa de un Santos que, pese a todas las dificultades económicas, está en una meritoria sexta posición.

Todo lo contrario que el equipo de Río de Janeiro, último campeón de La Liga y la Copa Libertadores. El equipo rojinegro está a un punto del descenso, mientras crecen las dudas sobre los métodos del técnico catalán.

La última polémica envuelve al uruguayo Giorgian de Arrascaeta. El centrocampista no jugó ni un solo minuto el pasado domingo en el empate contra el Botafogo porque, según alegó Torrent, no estaba en su forma física ideal.

Un día después, el internacional uruguayo contrarió a su entrenador y afirmó en sus redes sociales que "está al 100 %".

"Hay mucha gente preguntándome si tengo alguna lesión, estoy al 100 %, gracias a Dios", aseguró De Arrascaeta.

Además, el central Rodrigo Caio y el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', piezas fundamentales del equipo, son duda por sendas lesiones musculares.

- Partidos de la sexta jornada del Campeonato Brasileño

. Sábado: Botafogo-Internacional, Fluminense-Vasco da Gama, Bahía-Palmeiras y Fortaleza-Bragantino.

. Domingo: Sao Paulo-Corinthians, Santos-Flamengo, Coritiba-Sport y Atlético Goianiense-Ceará.

.A plazados: Atlético Mineiro-Athletico Paranaense y Gremio-Goiás.