El Gremio médico reporta la muerte de 53 doctores por COVID-19 en El Salvador

Personal médico realiza el 27 de julio de 2020 pruebas de COVID-19 en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 28 ago (EFE).- Al menos 53 doctores han fallecido en El Salvador a causa de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, según lo informó este viernes el presidente de Colegio Médico, Milton Brizuela.

Brizuela señaló a periodistas que también se registra la muerte por la COVID-19 de más de 100 profesionales de la salud del sector público - Seguro Social y Ministerio de Salud- y del área privada.

El médico indicó que dicha entidad está trabajando en un protocolo para "evitar en un futuro más muertes de colegas por el coronavirus y apoyar a aquellos médicos que no están recibiendo los insumos necesarios para enfrentar esta situación".

El Salvador registra 25.415 contagios de COVID-19, de los que 11.143 casos están activos, 702 persona han fallecidos y 13.570 salvadoreños han sido dados de alta, según los datos compartidos en el sitio oficial covid19.gob.sv.

La tendencia a la baja en el número diario de contagios de coronavirus continúa en El Salvador, donde ya suman 18 días consecutivos de descenso.

Antes del 10 de agosto el número de contagios diarios superaba los 400, y el punto más alto se registró el 9 de agosto, con 449 casos confirmados.

La escalada de casos registrados desde mediados de junio fue atribuida por expertos a los efectos de la tormenta tropical Amanda, que golpeó al país a comienzos de ese mes y obligó a la evacuación de algunas comunidades.

Sin embargo, el presidente del Colegio Médico aseveró que "no dan completa credibilidad" a los datos oficiales sobre el coronavirus.

"Desgraciadamente no confiamos en los datos oficiales del Gobierno y no sólo el Colegio Médico, sino muchos expertos, por la forma en que se han presentado. Nosotros notamos el descenso de casos antes que el Gobierno lo dijera", agregó.

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, la baja en los casos sucedió desde el pasado 10 de agosto y, a pesar que el pasado 24 de agosto el país intensificó de golpe su reactivación de la economía, el descenso continúa.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, público recientemente en su Twiter que "los efectos de la reapertura económica los veremos dentro de 3 a 13 días, tiempo máximo de incubación del virus y de presentación de síntomas, de los primeros contagios al inicio de la reapertura".

"Dios proteja a El Salvador", agregó.