El chileno Reyes afirma que el ánimo del Atlas creció tras su primer triunfo

El jugador Lorenzo Reyes (d) de Atlas pelea el balón con Juan Iturbide (i) de Pumas en el Estadio Jalisco en Guadalajara (México). EFE/Archivo

Guadalajara (México), 28 ago (EFE).- El centrocampista chileno Lorenzo Reyes dijo este viernes que el ánimo en el Atlas se a fortalecido tras alcanzar la primera victoria en el Torneo Apertura en coincidencia con la llegada del entrenador argentino Diego Cocca.

"Veníamos con la presión de que habían pasado cinco jornadas y no habíamos conseguido un triunfo y hacerlo contra Querétaro no fue fácil, fue muy trabajado y eso hace que todos estemos de mejor humor, mucho más tranquilos, cuando se pierde nosotros somos los más afectados", dijo el capitán en una videoconferencia.

Tras un difícil inicio del Apertura el conjunto rojinegro ocupa el décimo séptimo puesto en la clasificación, con cinco puntos de dieciocho posibles.

Cocca llegó al cargo el 11 de agosto pero solo pudo dirigir un entrenamiento, el lunes, debido a la sospecha de un posible contagio de la COVID-19, lo que finalmente fue descartado.

Reyes afirmó que desde la llegada del técnico ha habido más orden en el equipo.

"Con el entrenador sí se ha notado mucho el cambio, Diego le ha dado mucho énfasis en el orden al equipo, siente que ahí estamos fallando y he hecho mucho hincapié en ese sentido", manifestó.

Añadió que ha sido difícil para los jugadores lidiar con varias derrotas consecutivas que han afectado el aspecto anímico.

"No es fácil venir de derrota tras derrota, pero siempre hemos creído en nosotros. En el vestuario hay un grupo fuerte, confiamos en nosotros y esperamos que la victoria contra Querétaro nos haga más fuertes en la cancha y sigan los buenos resultados", señaló.

El Atlas se enfrentará con el León el próximo lunes.

"Es un buen equipo, uno de los que mejor juega al fútbol; de la mitad para adelante tienen jugadores desequilibrantes y estamos trabajando para contrarrestar a esos jugadores", concluyó.