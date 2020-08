Coronavirus.- Un tribunal de Berlín autoriza la protesta de los negacionistas del coronavirus

BERLÍN, 28 (DPA/EP)



El Tribunal Administrativo de Berlín ha dictaminado este viernes que la manifestación convocada el sábado por los negacionistas de la pandemia de coronavirus puede celebrarse, días después de que las autoridades locales prohibiesen cualquier protesta convocada para este fin de semana por riesgos para la salud pública.



Las autoridades de Berlín anunciaron el miércoles la prohibición de las manifestaciones en previsión de que no se garantizasen las medidas de contención de la pandemia. Temían que se repitiesen escenas como las del 1 de agosto, cuando unos 20.000 negacionistas se concentraron sin mascarillas ni distancia.



El Tribunal Administrativo ha dado la razón a los convocantes y ha autorizado que la protesta finalmente se celebre, si bien la resolución aún puede ser apelada y, por tanto, no es definitiva.



El ministro del Interior de la ciudad-estado, Andreas Geisel, había argumentado esta semana que el veto a las protestas "no es una decisión contra la libertad de reunión, es una decisión a favor del control de la infección". "Estamos en medio de la pandemia con un número creciente de contagios. Esto no se puede negar", declaró.



Las autoridades sanitarias han informado este viernes de 1.571 nuevos contagios por coronavirus en 24 horas, una cifra que eleva a 239.507 las personas infectadas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y que mantiene a Alemania en una evolución constante.