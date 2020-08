Coronavirus.- Merkel advierte de tiempos difíciles y defiende que los niños no pueden ser los perdedores de la pandemia

BERLÍN, 28 (DPA/EP)



La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido este viernes de que se avecinan tiempos difíciles en la pandemia de coronavirus con la llegada de lotoño y el invierno, al tiempo que ha defendido que los niños no pueden ser los "perdedores" de toda esta crisis.



"Hay que contar con que muchas cosas serán aún más difíciles que ahora en el verano", ha sostenido en rueda de prensa en Berlín. Durante el verano, la "vida fuera de casa" permitió gozar de libertades y una relativa protección frente a aerosoles que podrían transmitir el virus, ha destacado.



"En los próximos meses, se tratará de mantener bajas las cifras de infección mientras volvemos a pasar tiempo dentro, ya sea en los puestos de trabajo, en las escuelas o en las viviendas", ha incidido, recordando que científicos están trabajando en todo el mundo para elaborar medicamentos adecuados y una vacuna, pero que ni lo uno ni lo otro aún se ha logrado.



La canciller también ve un desafío en asegurar la educación de los niños en la pandemia. "La escuela no debe dejar a nadie rezagado", ha defendido, asegurando que quiere hacer todo lo posible para asegurar que los niños "no se conviertan en los perdedores en la pandemia".



Merkel ha reconocido que combinar el control de los contagios y la educación en las escuelas es una de las tareas más difíciles y que su gestión también asume responsabilidad en estas circunstancias especiales, si bien en Alemania la educación pública está bajo la competencia de los Gobiernos regionales.



Por otra parte, ha desvelado que ya no se realiza pruebas de COVID-19 de forma regular. "Ya he estado en cuarentena, así que sé lo que es, y que catorce días pueden ser mucho tiempo, incluso si uno se mantiene ocupado", ha reconocido.



Tras verse confinada en marzo después de estar en contacto con un médico que había dado positivo, la canciller ha explicado que lo que hace ahora es cumplir las normas de distanciamiento social y de higiene para no tener que hacerse con frecuencia los test.