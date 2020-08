Coronavirus.- Alemania registra 1.571 nuevos contagios por coronavirus en 24 horas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias alemanas han informado este viernes de 1.571 nuevos contagios por coronavirus en 24 horas, una cifra que eleva a 239.507 las personas infectadas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y que mantiene a Alemania en una evolución constante.



El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia responsable del control de enfermedades infecciosas en Alemania, ha elevado a más de 213.000 la cifra de personas recuperadas hasta ahora, mientras que el dato de fallecidos ha aumentado este viernes a 9.288, tres más que el jueves.



La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió el jueves de que, al albor de estos datos, el Gobierno no es partidario de relajar ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora e incluso instó a los ciudadanos a no viajar a las zonas consideradas de riesgo, entre las que figura toda España a excepción de las islas Canarias.



El Ejecutivo central ha negociado con las autoridades regionales la adopción de nuevos protocolos para contener contagios, entre los que figuran multas de al menos 50 euros por no llevar mascarilla en tiendas o transporte público, la prohibición de los grandes eventos hasta finales de año o la generalización de las cuarentenas para los viajeros llegados de ciertos países.